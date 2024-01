SDM milliardaire avec Spotify, ses 9 titres les plus streamés

SDM a connu une année passée très fructueuse avec le carton de son tube “Bolide Allemand”, sacré titre le plus streamé en 2023. Le rappeur du 92i a également franchi le cap du milliard de streams dans sa carrière et réunit plus de 4 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, découvrez ses neuf morceaux les plus écoutés.

Bolide allemand est le tube N°1 de SDM !

Après une année qui fut celle de la consécration pour SDM, notamment grâce à “Bolide allemand“, l’artiste français originaire de Clamart ne compte pas perdre de temps et a déjà commencé à teaser la sortie de son troisième album en solo intitulé “A la vie à la mort” dont la sortie est prévue pour le courant de l’année 2024. Il sera aussi présent au casting du jury de la saison de la Nouvelle École sur Netflix en compagnie de SCH et Aya Nakamura, la programmation d’un concert à l’Accor Arena est par ailleurs prévue, mais aucune date n’est officialisée pour le moment.

En attendant d’avoir des informations sur ce nouvel opus, retour sur les plus gros succès de SDM avec son Top 9. Le single le plus populaire du membre du 92i est bien évidemment “Bolide Allemand” avec plus de 111 millions d’écoutes suivi sur le podium par “Mr. Ocho” avec 67 millions de streams et “Passat” avec 56 millions, ce titre est en duo avec Maes.

Dans la suite de ce classement, “Redescends” avec Tiakola prend la 4ème place (40 millions), “Yakalelo” est 5ème (38 millions), “Jack Fuego” featuring PLK est 6ème (36 millions), “Daddy” featuring Booba est 7ème (34 millions), “Roro” feat Tiakola est 8ème ex æquo avec “Freestyle 8” (28 millions). À noter que le single “J’fais plaisir à la zone” avec Jul devrait prochainement chambouler ce Top 9, le morceau extrait de l’album “La route est longue” cumule déjà plus de 8 millions d’écoutes en moins d’un mois d’exploitation.