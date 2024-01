Gazo : une fan assure qu’il lui a “cassé le dos” à l’hôtel

Une jeune femme vient de faire le buzz sur les réseaux sociaux, avec ses révélations très privées sur sa supposée rencontre avec Gazo ! La séquence est devenue virale sur la toile et a bien amusé les internautes alors que le rappeur n’a pas réagi pour le moment.

Gazo vient de décrocher une nouvelle certification avec les 50 000 équivalents ventes de son album commun avec Tiakola intitulé « La mélo est Gangx », le projet est certifié disque d’or. Le duo vient aussi de dévoiler le clip du titre “Cartier” et le morceau “Notre Dame” figure toujours dans le Top 50 des singles les plus écoutés en France depuis sa sortie. C’est pour une toute autre raison que le rappeur a fait le buzz sur le web ce mercredi.

Une femme fait le buzz avec des révélations plutôt très privées sur Gazo !

En effet, son nom a enflammé les réseaux sociaux bien malgré lui suite à la diffusion sur Internet d’une vidéo d’un micro-trottoir dans lequel le présentateur interroge des passants dans la rue afin de connaître le nom du contact le plus connu dans leur répertoire téléphonique. Dans une séquence, une jeune femme répond sans aucune hésitation qu’il s’agit de Gazo avant de faire des surprenantes révélations sur sa rencontre avec ce dernier.

“Je l’ai DM sur Insta. Il était dans un hôtel pas très loin de chez moi. Et j’ai reconnu l’hôtel.”, commence à décrire la jeune femme en toute décontraction avant de poursuivre ses étonnants propos au sujet du rappeur français, “Je lui ai dit, tu veux que je passe te voir ce soir et il m’a dit « Ok ». On s’est vus et ça s’est bien passé. Ça s’est bien passé, comme il dit : « Je vais lui casser le dos, bien casser le dos ».”.

Elle termine sa déclaration en confiant vouloir rencontrer Werenoi et revoir Gazo. L’artiste n’a pas fait de commentaire sur cette vidéo.