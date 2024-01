Les Segpa au ski, le film de Cyril Hanouna cause des incivilités en pagaille

Les forces de l’ordre ont dû intervenir dans les salles de cinéma ! Depuis le 27 décembre dernier, le public peut découvrir la comédie Les Segpa au ski réalisée par Ali Boughéraba et Hakim Boughéraba, le film co-produit par Cyril Hanouna se retrouve en pleine polémique, car plusieurs débordements ont eu lieu lors des projections.

“Les Segpa se retrouvent pour une nouvelle année scolaire riche en aventures, propulsés directement en Terminale. Deux challenges majeurs les attendent : la réussite de leur bac et leur participation soudaine aux Olympiades d’hiver inter-lycées.”, décrit le synopsis du nouveau long-métrage d’Hakim et Ali Bougheraba avec les humoristes Issa Doumbia et Alban Ivanov au casting. Un projet que Cyril Hanouna avait présenté il y a quelques mois en déclarant “Content de vous présenter la bande-annonce du film les SEGPA. Je suis en co-production avec kallouche cinéma et mandarin cinéma. Sortie en avril ! un film d’Hakim et Ali Bougheraba.”.

Le film est inspiré de la web-série Les Segpa connue par les internautes pour son succès sur Youtube depuis 2016, sauf la façon dont les étudiants en classe de Segpa sont représentés fait débat et le long métrage vient déprogrammer de nombreuses salles suite à la diffusion d’une vidéo sur l’application Tiktok devenue virale, car elle pousse le public à retourner les établissements lors des projections. Suite des débordements avec des bagarres, lancés de bouteilles ou encore des crachats dans quelques grandes villes français, les faits se sont confirmés, les poliace a même dû se rendre sur place pour éviter que les incidents ne dégénèrent.

De nombreuses salles de cinéma ont donc pris la décision radicale de stopper la diffusion de Les Segpa au ski afin de mettre fin aux débordements. “Ça a été une accumulation. Ils ont laissé la salle dans l’état d’un dépotoir, avec des rangs entièrement recouverts de pop-corn. Quand on leur disait d’arrêter, ils ne nous respectaient pas […] Tous n’étaient pas problématiques, mais il y avait un effet de groupe. Certains s’amusaient en se jetant des objets, parlaient très fort, comme s’ils étaient chez eux. Ils ne regardaient pas forcément le film. On avait déjà constaté le phénomène pour le premier film des Segpa. C’est malheureux à dire, mais ces comédies attirent une certaine clientèle qui ne respecte pas les lieux.”, a déclaré le gérant du Grand Club, situé à Mont-de-Marsan.