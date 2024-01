Grosse chute d’audience pour TPMP, les chiffres

C’est officiel, l’émission Touche pas à mon poste sera désormais diffusée également le week-end. Après la rumeur lancée dans la presse ce mardi, C8 a confirmé l’information. Les téléspectateurs pourront retrouver Cyril Hanouna le week-end à compter du samedi 3 février 2024, à partir de 18h50. Une nouvelle qui fait suite à une baisse d’audience du programme phare de la chaîne télévisée.

Pure Médias vient de présenter les derniers chiffres de l’audience de Cyril Hanouna et son émission connaît une importante chute. Les audiences de la tranche horaire entre 20h et 21h ce mardi 16 janvier ont connu pour Quotidien et TPMP une baisse en raison de la conférence de presse programmée par le président de la République, Emmanuel Macron. Quotidien n’a réuni que 1,43 million de téléspectateurs, le programme de Yann Barthès avait pris l’habitude d’être environ à 2 millions de spectateurs tous les soirs.

L’émission de TMC reste tout de même N°1 et bat encore comme depuis plusieurs semaines TPMP. L’émission d’Hanouna a aussi subi une chute avec seulement 1,34 million de téléspectateurs ce mardi, soit une perte d’environ 400 000 spectateurs par rapport à d’habitude.

Cyril Hanouna va tenter de remonter son audience avec sa présence le week-end sur le petit écran. “Retrouvez TPMP avec @cyrilhanouna même le week-end désormais à partir du samedi 3 février dès 18h50 ! Au programme : des débats sur l’actualité médiatique et politique, mais aussi le retour de séquences cultes”, a annoncé à ce sujet C8.