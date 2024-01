Rohff réagit aux soupçons de plagiat de 6ix9ine

La ressemblance est frappante entre un titre de 6ix9ine et Rohff, mais face aux critiques des auditeurs, Housni a réagi pour livrer une explication très claire sur le sujet afin de mettre fin aux tractations des détracteurs.

Avant de présenter son album FITNA, Rohff vient de dévoiler un nouveau single avec le titre “Loyauté” qu’il a clippé. La vidéo a même pris la première place des tendances à sa sortie et cumule 1,7 million de visionnages sur YouTube. Ce titre a suscité l’agitation de ses fans suite à la publication de la dernière vidéo de 6ix9ine sur son compte Instagram, dans laquelle il présente aux internautes plusieurs extraits de morceaux inédits, dont l’un avec une intro similaire au single d’Housni. Cela a rapidement semé la zizanie auprès de la communauté du rappeur français, qui a accusé l’artiste américain de plagiat.

Dans l’extrait diffusé par 6ix9ine, une chanson reprend en effet une boucle de violons identique à celle du titre “Loyauté”. L’accusation d’avoir plagié Rohff a commencé à prendre de l’ampleur, et ce dernier a donc décidé de rétablir la vérité avec une réponse pour mettre fin au débat :

“Le sampling existe depuis 5 décennies. Prenons l’exemple de Nas et “Stream Dreams” et Tupac et “All Eyes On Me”, ils ont samplé la même guitare. Deux tubes classiques, et personne n’a parlé de plagiat. Le beatmaker de “Loyauté” est hollandais, il ne connaît rien au rap français.”