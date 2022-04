Jul perce au États-Unis : 6ix9ine reprend Bande Organisée et le J réagit

La connexion la plus inattendue de l’histoire du rap entre Jul et 6ix9ine

Ça pour le coup, on ne s’y attendait pas ! 6ix9ine a marqué son grand retour après plusieurs mois d’absence en reprenant le tube de Jul « Bande Organisée« . Le clip a rapidement fait sensation en quelques heures et a enflammé la toile. Le rappeur Marseillais n’a pas manqué de réagir à cette dédicace.

« Bande Organisée » est la chanson la plus streamée de 2020 et vient d’avoir le droit à une nouvelle reprise. Le hit de Jul avec SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari est toujours aussi populaire près de deux ans après sa sortie. Le clip du titre extrait de la compilation « 13’Organisé » cumule désormais plus de 384 millions de visionnages sur Youtube.

Le J influence Marseille, Marseille influence le monde

Il vient d’être certifié quadruple diamant pour plus de 200 000 000 équivalents streams tout en détenant toujours le record du single d’or, de platine et de diamant les plus rapides de l’histoire du rap français (13, 25 et 38 jours). La chanson possède le record de longévité d’un morceau de rap français dans le Top Spotify Monde avec 69 jours et celui du clip de rap français le plus rapide à atteindre les 100 millions de vues en 48 jours. Un succès qui influence même les États-Unis et vient d’inspirer 6ix9ine.

Tekashi 69 avait totalement disparu de la circulation depuis le début d’année et suite aux rumeurs d’une dépression, le rappeur américain aux cheveux colorés vient de faire son grand retour en musique. 6ix9ine a décidé de remixer le titre « Bande Organisée de Jul qui surpris tout le monde notamment le J qui a exprimé sa satisfaction dans une story Instagram avec un extrait du clip et le message « Tout part d’une chambre, de Jul aux USA« alors que la vidéo dépasse déjà les 6 millions de vues en seulement 14 heures.