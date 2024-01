Booba dégomme DJ Khaled, “le plus gros vendus de l’histoire”

Après Lacrim, c’est au tour de Booba de s’en prendre ouvertement à DJ Khaled, qui s’attire donc une seconde fois les foudres des rappeurs français sans donner d’explication sur la raison de cette attaque.

Booba attaque à DJ Khaled !

Booba ne manque jamais de piquer les autres artistes sur les réseaux, mais il est rare que l’auteur d’Ultra cible des rappeurs ou producteurs américains. Cependant, cette fois-ci, DJ Khaled semble bien l’avoir fortement énervé. Même s’il n’a pas d’actualité musicale en ce moment, Kopp réussit à faire parler de lui sur le web avec ses prises de paroles sur Twitter et Instagram. Il s’est encore embrouillé avec Sadek qui souhaite une confrontation et a lancé une guerre contre le journaliste Mehdi Maïzi suite à son interview du rappeur Serane, en révélant des informations privées contre l’ancien animateur d’OKLM Radio. Ce dernier a répliqué par ses avocats, ce à quoi Booba a répondu : “Je viens de recevoir une lettre d’avocat d’une de tes maîtresses (la photographe). Vous n’avez pas encore compris…”, a confié le fondateur du 92i sur X à ce sujet.

En plus de cette affaire, Booba s’est donc aussi décidé à attaquer DJ Khaled. Même s’il y a très peu de chance que celui-ci ne réagisse, l’interprète de Kayna n’a pas mâché ses mots. “Un des plus grands gros vendus de l’histoire du rap“, légende B2O, puis en anglais : “Rendons le hip-hop formidable à nouveau“ dans une publication sur son compte Instagram ifp92i, auquel il a récemment récupéré l’accès après une période de suspension, et qui compte près de 170 000 abonnés.

Booba n’a donné d’indications sur ce qu’il reproche à DJ Khaled, mais il est vraisemblablement lié à son attitude par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Le célèbre producteur américain est en effet d’origine palestinienne, et reste totalement indifférent à la situation à Gaza depuis le début du conflit. Il vit visiblement sa meilleure vie, comme il l’affiche sur les réseaux sociaux, comme par exemple sur la vidéo relayée par B2O où il danse au bord de la piscine de sa magnifique villa. Le silence du DJ et son manque de soutien à l’égard du peuple palestinien font débat et suscitent de nombreuses critiques, notamment sur son choix de ne pas s’engager publiquement. Une absence de position qui n’échappe pas au DUC, habitué de son côté à ne pas rester neutre sur les différents conflits dans le monde.

Il y a quelques semaines, Lacrim avait tenu également des propos contre DJ Khaled, de façon bien plus virulente, « Une salo*e comme toi j’ai jamais vu », avait-il déclaré.