Lacrim s’en prend à DJ Khaled et lui adresse un message

Sans donner une seule explication, Lacrim vient de s’attaquer méchamment à DJ Khaled en lui faisant passer un message sur Instagram tout en mentionnant son profil pour tenter de l’interpeller et l’insulter ouvertement.

Après le succès de sa collaboration avec DaChoyce sur le single “TESLA“, puis l’inédit “Florent Pagny” en hommage au chanteur français, à 38 ans, Lacrim ne compte pas chômer et vient d’annoncer son prochain projet. Alors que son dernier projet en date, l’album « Persona Non Grata », s’apprête à fêter ses deux ans, le compère de Mister You, avec qui un album est toujours attendu, est en préparation de la sortie d’un nouveau projet dont il n’a encore dévoilé aucune information, à l’exception que le premier extrait sera disponible cette semaine. “Rendez-vous cette semaine…“ a commenté le rappeur français avec un émoji sablier et un mystérieux visuel pour présenter cette sortie à venir.

Lacrim dézingue DJ Khaled !

En marge de cette actualité, Lacrim n’hésite pas à prendre la parole sur ses réseaux pour s’exprimer sur le conflit israélo-palestinien et a dernièrement poussé un gros coup de gueule pour soutenir la Palestine. Il s’est aussi étonné du manque de mobilisation du gouvernement français concernant cette guerre afin de soutenir un cessez-le-feu d’Israël en raison de la situation humaine dramatique à Gaza. C’est ce conflit qui semble visiblement avoir poussé l’auteur des mixtapes RIPRO à s’en prendre au célèbre producteur américain, DJ Khaled. En effet, dans une story, Lacrim a posté une photo de ce dernier tout en mentionnant son compte avec le message virulent écrit en anglais : “Une salo*e comme toi, j’ai jamais vu“.

DJ Khaled n’a pas donné suite à cette déclaration de Lacrim, mais les voix commencent à se lever contre lui. D’origine palestinienne, il n’a jamais pris la parole sur le conflit israélo-palestinien, son manque de soutien à la Palestine lui est fortement reproché. Un avis que semble visiblement partager le rappeur français et il a décidé de le faire savoir publiquement.

