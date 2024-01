Kalash : sa remarque osée à sa femme sur leur vie privée

De nombreux rappeurs ont participé à la Fashion Week de Paris ces derniers jours. Kalash a été aperçu lors du défilé AMIRI Automne-Hiver 2024/2025, tout comme S.Pri Noir et Koba LaD. Le chanteur français originaire de Martinique est apparu aux côtés de sa compagne, Clara Kata, et a relayé les images de cet événement pour lui faire passer un étonnant message un peu trop explicite.

Très productif depuis la sortie de son album “Tombolo” en 2022, Kalash a enchaîné les dates de concerts depuis quelques mois, les inédits avec les singles “G.O.A.T”, “Doliprane” ou encore “Send dem to hell”, prépare aussi un concert événement à Paris le 15 mars 2025 à l’Accor Arena et a fait une belle prestation lors de son passage dans les studios de Colors, il y a deux mois, avec son interprétation du morceau “Protocole” dont la vidéo cumule plus de 3 millions de vues.

Kalash s’affiche avec sa femme à la Fashion Week et fait une déclaration improbable !

Dans ses différentes sorties médiatiques, Kalash a pris l’habitude de s’afficher en compagnie de sa manager, qui est également sa compagne. Au mois d’octobre, elle l’avait accompagné lors d’un match du PSG au Parc des Princes et, à cette occasion, l’artiste lui avait fait une magnifique déclaration d’amour avec le message suivant : “Ma femme est l’être humain le plus spécial qui existe. Elle a sauvé ma vie, je l’aime d’une façon que l’univers ne maîtrise pas encore.”. Dans sa dernière publication Instagram sur son compte suivi par 1,4 million d’abonnés, il a encore fait passer un message à sa femme, mais dans un style moins romantique et plus cru.

“Tu m’excites, Clara Kata“, a-t-il déclaré en publiant les images de leur passage à la Fashion Week au défilé Amiri devant la foule en train d’applaudir le couple, tout sourire, avec un fan qui dit que Kalash est le meilleur. Une réaction insolite qui a bien fait rire les internautes dans les commentaires de la publication.