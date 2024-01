Zola parle de sa relation avec Aya Nakamura, “On est branché”

Zola se confie sur son lien avec Aya Nakamura

Il y a quelque temps, une photo d’Aya Nakamura en compagnie de Zola avait laissé espérer une collaboration inédite entre les deux artistes, mais aucun indice n’a confirmé cette rumeur, alors que le cliché avait été pris lors du tournage de la saison 3 de la Nouvelle école sur Netflix. Interrogé sur cette connexion avec Aya, l’interprète du tube Amber est revenu sur sa rencontre avec la chanteuse.

En promotion pour présenter son album collaboratif avec Koba LaD, intitulé “Aller sans retour” et dont la sortie est programmée pour le vendredi 26 janvier, Zola a accordé une interview à l’émission Le Code sur Apple Music à quelques jours de la sortie du projet et sur la conception de cet opus ainsi que sur sa réconciliation avec Koba après suite au décès de sa mère avoir été en conflit pendant plusieurs années. Mehdi Maizi l’a notamment questionné sur les projets à venir et un possible featuring avec Aya Nakamura.

“Ça se fera naturellement”

“Il y a un an pile, Aya Nakamura était là et elle m’a dit : ‘Moi, je kiffe Zola. J’aime bien ce qu’il fait. C’est cain-ri.’ J’ai vu que toi, tu avais partagé en story un post à elle. Est-ce qu’on peut avoir un jour un morceau Aya Zola ?”, questionne Mehdi Maizi en revenant sur les propos élogieux d’Aya lors de son passage dans son émission concernant le compère de Koba LaD. Zola a répondu en ouvrant la porte à une collaboration avec Aya Nakamura si cette dernière l’accepte, tout en révélant être déjà en contact avec elle.

“Si ça se fait, je pense que ça se fera naturellement. On est branché, on se follow“, a-t-il déclaré avant de poursuivre : “On s’est vu rapidement dans les couloirs deux ou trois fois. Ça a l’air d’être une meuf cool, je pense qu’elle a capté mon délire.”. “Si un jour, on se revoit et on est amené à parler de ça, pourquoi pas. Moi, c’est Doudou de Aya que j’ai beaucoup écouté”, poursuit Zola en ajoutant qu’il apprécie particulièrement le hit “Doudou” d’Aya Nakamura.