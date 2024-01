Voici comment Zola et Koba LaD se sont réconciliés

Le projet commun entre Koba LaD et Zola est l’album surprise à venir de ce début année. Les deux rappeurs français ont surpris tout le monde en fin d’année dernière avec l’annonce de la sortie d’un album collaboratif alors qu’ils étaient en conflit auparavant, Zola a dévoilé sur les coulisses de cette réconciliation inattendue.

Le beau geste de Koba Lad pour faire la paix avec Zola

Après le succès de son album Diamant du Bled, Zola prépare déjà son retour dans les bacs, mais cette fois-ci ce n’est pas avec un projet en solo, un album en coopération avec Koba LaD avec qui il a acté la fin de leur embrouille. Le rappeur s’est confié sur la façon dont ils ont fait la paix et le geste de Koba pour mettre fin aux querelles. C’est suite à la mort tragique de la mère de Zola que les contacts entre eux se sont établis.

Au mois de juin, Zola a fait face au décès sa mère suite à un accident de circulation, à vélo, elle a été mortellement percutée par un véhicule en allant à son travail. « J’ai un trou dans le cœur qui se refermera, pas maman. Le monde s’est arrêté de tourner pour moi. Pars en paix ma reine », avait déclaré l’artiste pour confirmer l’information et exprimer sa tristesse.

Suite à ce drame, Zola a réçu un grand nombre de messages de soutien pour l’aider dans cette épreuve de la disparition de sa mère dont certains rappeurs comme Koba LaD. Touché par cette tragédie, ce dernier a adressé des longs messages à son compère qui ne l’ont pas laissé insensible, avant de régler des comptes pour finalement parler de musique et de la préparation de leur album commun.

« Je me suis dit : « Qu’est-ce qu’il me veut lui ? Ce n’est pas le moment » Je reçois un gros pavé comme personne m’a écrit […] Je n’ai pas répondu, j’ai liké et il a encore envoyé un message, encore et encore et encore […] Ça m’a touché, après ça on a pu s’asseoir autour d’une table et discuter […] Il a fait un truc de bonhomme de ouf. », a décrit Zola lors d’un live sur les réseaux en réponse aux questions des internautes.

“Frères Ennemis”, le projet collaboratif entre les deux rappeurs, devrait être disponible le 26 janvier prochain, avec un premier extrait nommé “Aller sans retour”. « C’est ça aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Et préparez-vous parce que ça va être chaud » avait commenté Zola à l’annonce de ce projet avec Koba LaD.