Après Dahmer, Netflix sort une nouvelle série sur des tueurs en série

Les fans des séries sur les tueurs en série vont être ravis : Netflix programme une nouvelle production sur le sujet, suite au succès du phénomène “Dahmer – Monstre : L’Histoire de Jeffrey Dahmer”. On en sait un peu plus.

La série réalisée par Ian Brennan et Ryan Murphy sur l’histoire du tueur en série Jeffrey Dahmer a été un énorme succès sur Netflix. Elle va connaître une nouvelle saison qui va mettre en scène deux autres tueurs et s’annonce encore captivante pour les spectateurs amateurs d’histoires vraies et de sensations.

“Saison 2 : Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story” est le titre de cette prochaine saison. Elle retracera une autre histoire criminelle, celle des meurtres perpétués par Lyle et Erik Menéndez dans la nuit du 20 août 1989. Ils ont été inculpés à la prison à perpétuité en 1996 pour l’assassinat avec un fusil de chasse de leurs parents à Beverly Hills.

Cette saison plongera le public dans une autre affaire glaçante que celle de Dahmer. Elle explorera la cause du passage à l’acte de Lyle et Erik Menéndez, tout en revenant sur le passé des deux frères américains.

À l’époque des faits, le procès avait été très suivi par les médias. Les meurtriers ont révélé avoir subi des agressions sexuelles de la part de leurs parents. Le motif de l’héritage serait également la cause de la tuerie, avec une fortune des parents estimée à 14 millions de dollars au moment du meurtre.

La date de diffusion n’a pas encore été communiquée par Netflix. Elle suscite une importante attente du public. Javier Bardem et Chloë Sevigny sont au casting de cette série événement qui devrait sortir pour le courant de cette année.

