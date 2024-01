Benjamin Samat veut se battre avec Nasdas après s’être fait recaler par Laurent Billionaire

Benjamin Samat propose un combat à Nasdas

Nasdas est connu pour être l’influenceur français le plus populaire sur Snapchat avec des millions d’abonnés et vient d’avoir une proposition inattendue de Benjamin Samat pour un combat de boxe après avoir fait initialement une demande à Laurent Billionaire qui est restée sans réponse.

Dans une session de questions/réponses avec ses fans sur Instagram ou il est suivi par 2,4 millions de personnes, Benjamin Samat s’est exprimé au sujet d’un retour sur le ring pour un nouveau combat. Au mois d’avril 2022, l’ancien candidat de La Belle et ses Princes s’est essayé avec réussite aux sports de combat avec un affrontement contre Dylan Thiry, il a remporté le duel en 20 secondes et son rival mis KO s’est blessé lors de cet événement avec une épaule déboîtée. Le jeune homme est désormais prêt pour une nouvelle confrontation et cherche un adversaire qui aurait pu être Laurent Billionaire, une discussion a débuté entre eux pour mettre cela en place sauf que ce dernier n’a pas donné suite à sa requête.

Après le KO de Dylan Thiry, un nouveau combat d’influenceurs en préparation ?

“Bah écoute, je devais combattre au mois de mai cette année à Paris, on a le lieu et tout mais Laurent Billio qui m’avait contacté à l’issue du premier combat, car il voulait sur le ring face à moi, ne me répond plus. On était avec mon agent en discussion tous les trois mais bon plus de news.”, explique Benjamin Samat, il cite ensuite le nom de Nasdas, et révèle même lui avoir adressé un message afin de tenter d’organiser cet événement avec une capture d’écran pour prouver qu’il l’a bien contacté et reste dans l’attente d’une réponse.

“Dylan Thiry, j’ai peut-être été un peu trop violent lors de notre combat.”, s’amuse à commenter en légende, reste à connaitre désormais l’avis du célèbre snapchatteur sur cette idée de se battre contre Benjamin Samat.

