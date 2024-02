Booba annonce un nouvel album : Ad Vitam Aeternam ?

Booba prépare-t-il la sortie d’un nouvel album ? C’est la rumeur qui enfle depuis quelques jours. Le fondateur du 92i évoque cette possibilité dans son dernier single et vient d’annoncer la sortie de “Ad Vitam Aeternam” pour ce vendredi 9 février 2024, sans donner plus de précisions.

Le onzième ablum solo de Booba se précise !

“Y a pas mort d’homme, 6G, nouvel album, y a pire comme attentat“ chante Booba dans le morceau “6G” paru la semaine précédente. Cette phrase laisse penser que le DUC est revenu sur sa décision de ne plus sortir d’album. Les paroles de B2O ont donc logiquement relancé la rumeur d’un onzième album, et l’information a encore plus de crédibilité avec la nouvelle publication Twitter du rappeur : “AD VITAM AETERNAM 9/2/24”, a-t-il écrit avec un drapeau de pirate en légende de son tweet, accompagné du visuel de ce qui s’annonce être soit un projet inédit, soit un nouveau single.

Booba n’a donné aucune autre information dans son message, qui a mis le feu à sa communauté de fans. Depuis la parution de l’album “Ultra” au mois de mars 2021, l’artiste a toujours affirmé ne plus vouloir produire d’album et ne sortir que des singles ou des featurings. Il y a quelques jours, cette éventualité paraissait impossible. Kopp l’a d’ailleurs toujours assuré : aucun album n’était en préparation. Mais ce message nous laisse croire au contraire, qu’un onzième album est bien prévu.

Le titre “Ad Vitam Aeternam” se traduit par “pour la vie éternelle / jusqu’à la fin de nos jours”. Booba ne fera pas patienter le public bien longtemps : la réponse sera connue dès ce vendredi. En attendant, le mystère demeure.