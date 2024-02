Moha La Squale arrêté en Allemagne après une longue cavale

Moha La Squale interpellé en Allemagne après plusieurs semaines de fuite.

Le rappeur français, recherché par la police depuis décembre dernier pour des accusations d’agressions sexuelles, a été arrêté cette semaine. Moha La Squale clame toujours son innocence malgré les témoignages de plusieurs jeunes femmes à son encontre.

BFM TV et Le Parisien confirment l’information : les forces de l’ordre ont interpellé Moha La Squale en Allemagne. Depuis 2020, après son ascension fulgurante dans le rap français, il est au cœur d’une polémique suite aux témoignages de nombreuses femmes, dont son ex-compagne. En juin 2021, il a été mis en examen pour “violences et agression sexuelle par conjoint, menaces de mort et séquestration” et incarcéré en juin 2022 pour non-respect de son contrôle judiciaire.

Remis en liberté en juillet dernier, Moha La Squale n’a ensuite pas respecté son assignation à résidence à Paris ni sa surveillance électronique. Un mandat d’arrêt européen a été émis à son encontre. En cavale depuis plusieurs semaines, il a été identifié par la police allemande avant d’être interpellé et remis à la police française. Il sera présenté devant un juge ce vendredi.