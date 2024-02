Voici la nouvelle Air Max DN de Nike

Les fans de sneakers de la marque à la virgule vont être comblés ! Peu après la sortie de la nouvelle Nike Air Max DN en début de mois, l’enseigne américaine vient de dévoiler un nouveau coloris pour ce modèle innovant très attendu par le public.

La Air Max DN est la première chaussure à utiliser la technologie d’amorti Dynamic Air, avec des billes incrustées dans la bulle, un tout nouveau développement de Nike qui souhaite innover avec ce modèle inédit de basket. Le troisième modèle de la gamme sortira bientôt dans un coloris sobre et élégant : “Blanc/Argent métallisé”.

Nike Air Max DN : Un nouveau coloris blanc et argent métallisé !

Cette troisième version contraste fortement avec le premier modèle plus sombre de la silhouette. Ce nouveau coloris “Blanc/Argent métallisé” possède une base d’un blanc éclatant, pour un look épuré. De légères touches de bleu et des détails minimalistes en silicone ajoutent de la texture et de l’intérêt visuel. La semelle intermédiaire arbore un bleu clair tout en reprenant l’inscription Air Max DN sur le talon et la languette.

La date de sortie de ce modèle n’est pas encore officielle, mais son arrivée dans les magasins et sur la boutique en ligne de Nike est programmée pour le courant de l’année. Le prix de vente est fixé à 160 dollars. Il faudra donc encore patienter un peu pour l’acquérir, mais ce modèle devrait être très apprécié des amateurs de la marque à la virgule.

