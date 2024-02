Milan face à Rennes, le match en streaming

AC Milan vs OM, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport. Ce soir à partir de 21h au stade Stadio Giuseppe Meazza de Milan, c’est le retour en Ligue Europa pour les Rennais qui vont tenter de passer les barrages cette compétition après plusieurs mois difficiles, ils se sont relancés suite à l’arrivée de Julien Stéphan comme entraineur.

Milan face à Rennes à suivre en direct

Ce jeudi 15 février, le Stade Rennais, sur une impressionnante série de 9 matchs sans une seule défaite en Ligue 1 et en Coupe de France avec 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues, va essayer de poursuivre son aventure en Ligue Europa et cela devra passer par un bon résultat dès ce soir face à l’AC Milan. Le club Italien a été reversé en Ligue Europa après une troisième place lors de phase des poules de la Ligue des Champions et a causé beaucoup de difficultés au Paris Saint-Germain lors de leur confrontation à Milan, l’équipe Milanaise pourra compter sur son buteur français ce soir, Olivier Giroud.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21 h 00 le match avec une souscription à l’offre en ligne sur RMC Sport qui est l’unique diffuseur légal des matchs d’Europa League en streaming et en haute définition en France.

⚽ Trop de liberté laissée à Florenzi, son centre est parfait sur la tête de Loftus Cheek. L'Anglais ouvre le score de la tête face au Stade rennais. pic.twitter.com/I6TEe694lW — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2024