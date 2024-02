Booba attaque en justice Didi B après leur clash

Après le clash sur les réseaux, Booba va régler ses comptes avec Didi B devant les tribunaux. Il met sa menace d’il y a quelques mois à exécution après avoir averti le rappeur ivoirien de le poursuivre en justice suite à leur conflit contractuel avec le label 92i Africa.

Il y a quelques mois, le ton est monté entre Booba et Didi B, signé sur le label 92i Africa, la division Afrique du label du 92i. Le Duc n’a pas apprécié les récentes collaborations de l’artiste originaire de Côte d’Ivoire et les deux hommes ont des divergences artistiques. Un featuring entre eux était pressenti, mais le leader du groupe Kiff No Beat s’est fait recaler par B2O suite à leur différend et n’a pas hésité à l’afficher publiquement.

Booba demande réparation du préjudice de Didi B

Didi B avait tenté d’apaiser les esprits en relativisant les problèmes avec Booba, mais ce dernier n’a pas lâché l’affaire et, après plusieurs coups de pression, a décidé d’engager une procédure en justice. Un communiqué relayé par le fondateur du 92i dans une story Instagram cette semaine le révèle. Booba veut mettre définitivement fin à cette connexion entre eux qui n’aura pas duré. L’interprète de “Boubli” vient d’informer Didi B qu’une plainte a été déposée par 92i Africa à son encontre.

« 92i Africa a accueilli Didi B au sein du label avec l’appui d’Universal Music Africa », décrit le début du communiqué, qui relate ensuite les accusations contre le rappeur ivoirien : « Didi B a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordée Booba sans respecter ses engagements. Il a choisi d’interpréter et de diffuser plus de 20 titres sans concertation avec 92i Africa. Le label s’est montré ouvert au dialogue, mais sans retour positif de Didi B. ».

La fin du communiqué annonce le choix de 92i Africa d’entamer une procédure en justice afin d’obtenir gain de cause : « 92i Africa saisit les juridictions en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par Didi B directement ou par l’intermédiaire de tout tiers l’est en violation de ses droits. Le label demande et demandera réparation pour ce préjudice. ».

Identifié par Booba dans la publication, Didi B n’a fait aucun commentaire. Il sera ce soir en concert en région parisienne, à l’Olympia.