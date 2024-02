Booba choque en soutenant les propos de Marine Le Pen

Quand Booba valide les déclarations de Marine Le Pen, cela choque les internautes ! L’ancien membre du groupe Lunatic s’est encore retrouvé en Top Tweets en France ce jeudi, mais pour une tout autre raison que sa musique. Il a relayé une vidéo de la Présidente du Rassemblement National pour soutenir sa déclaration sur la gestion du gouvernement de la crise Covid en France et les théories du professeur Raoult concernant la vaccination.

Après avoir exprimé son soutien au professeur Didier Raoult au sujet de la crise sanitaire en France, le rappeur français exilé à Miami a échangé avec le médecin dans l’émission « Les Incorrectibles » diffusée sur YouTube pour lui apporter son soutien. Lors de ce programme, Raoult s’est exprimé sur la liberté d’expression en France et les médias dans notre pays, ainsi que sur la vaccination pendant la pandémie du Covid, dont le débat est vivement relancé depuis quelques jours. Il a également répondu aux questions de Kopp et, lors de leur échange, ils se sont adressés des messages de respect réciproque. L’interprète de “Dolce Camara” est encore allé plus loin ensuite en validant le discours de Marine Le Pen sur le célèbre microbiologiste français.

Quand Booba valide Marie Le Pen, ses fans ne le suivent pas !

Dans la séquence partagée sur Twitter par Booba, Marine Le Pen prend la parole à l’Assemblée nationale pour répondre à Olivier Véran sur le traitement du projet de loi dans lequel Didier Raoult est cité comme étant une source de désinformation par l’ex-ministre de la Santé. La membre du parti d’extrême droite a défendu le professeur lors de son allocution et fait l’éloge de ses travaux pendant la crise du Covid. “Abattre l’ennemi productions présente…” commente Booba en légende de la publication. Soutenu par Julien Odoul avec le commentaire “La piraterie n’est jamais finie” et un smiley avec la tête à l’envers, B2O répond à ce dernier “tu n’es pas avec nous” avec un drapeau de pirate.

Avec ce tweet, Booba s’est attiré les foudres des internautes qui ont vivement critiqué son choix de valider l’opinion de Marine Le Pen. “Vanner le daron a validé le facho pour partager Marine Le Pen”, “Mais il a totalement pété les plombs ou quoi ?”, “Afin de mieux comprendre sa position, on va dire que Booba est pragmatique. Mais le seul véritable souci est qu’il est obligé de partager à chaque fois les prises de parole du RN et ses dérivés, ce qui est gênant”, “Booba est une fraude et un opportuniste qui a berné pas mal de monde avec l’histoire des influenceurs en se faisant passer pour une personne de valeur, et adoube des personnalités d’extrême droite tout en prétendant les mépriser.”, “Vous voyez Akhenaton ? Il est aussi anti-vax que Booba, pourtant contrairement à lui il ne s’allie pas avec l’extrême droite pour exprimer ses opinions” ou encore “Booba qui partage Marine Le Pen et valide ses propos, c’est la fin ! L’ancien est indéfendable, qu’il lâche son égo, on en peut plus” s’indignent les internautes face au partage de cette vidéo des propos de la politicienne du RN.