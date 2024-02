Shakhtar Donetsk face à l’OM, le match en streaming

Shakhtar Donetsk vs OM, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur RMC Sport. Ce soir à partir de 18h45 au stade Volksparkstadion d’Hambourg, c’est le retour en Ligue Europa pour Marseille qui va tenter de relancer sa saison après des matchs compliqués en Ligue 1 et une décevante huitième place au classement du championnat de France.

Shakhtar Donetsk face à l’Olympique de Marseille à suivre en direct

Ce jeudi 15 février, l’Olympique de Marseille, sur une série de 6 matchs sans victoire en Ligue 1 et en Coupe de France avec une défaite au début du mois contre Lyon (0-1) et une élimination en coupe aux tirs au but face à Rennes, va essayer de poursuivre son aventure en Ligue Europa et cela passe par un bon résultat dès ce soir face au Chakhtior Donetsk contraint d’évoluer en Allemagne à domicile en raison de la guerre en Ukraine.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 18 h 45 le match avec une souscription à l’offre en ligne sur RMC Sport qui est l’unique diffuseur légal des matchs d’Europa League en streaming et en haute définition en France.