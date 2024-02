Zola : son témoignage bouleversant sur le décès de sa mère, “Fils de pu*e de condés”

Sur son compte Snapchat, Zola s’est livré sur la tragédie qu’il a vécu cet été lors de l’annonce du décès de sa maman dans des messages bouleversants, le rappeur critique la police et les auteur de l’accident qui a coûté la vie à sa mère.

Réconcilié avec Koba LaD avec qui il a même produit un album en commun en ce début d’année, Zola est revenu sur le drame du mois de juin lorsqu’on lui a annoncé l’accident de vélo mortel de sa mère, violemment percutée par le conducteur d’une voiture alors qu’elle allait à son travail. L’interprète Amber est toujours très marqué par cette disparition subite de sa maman et s’est confié sur la perte de celle à qui il a dédié un titre dans son dernier projet en guise d’hommage.

C’est ce 14 février que Zola a posté des images de sa mère ainsi que des vidéos avec différents messages dans lesquels on peut par exemple lire : “J’ai juré, je donne tout pour repartir en arrière. Ou mourir pour recommencer, je n’en sais rien, je veux juste plus. Je suis tellement reconnaissant que tu m’aies laissé faire ce que j’aimais. Aujourd’hui plus de freins, plus la même conception des choses… sous 4mg je suis tous les jours mort à l’intérieur. Je n’aimais pas te laisser sortir. Tu n’aimais pas que je sorte non plus. Eh la culpabilité me ronge, eux, ils ne me savent rien de tout ça bande de pu*es je les sacrifierai tout pour oit, mais y’a plus rien à faire maman je canne.”.

Un message inquiétant de la part de Zola qui semble être au plus mal avant de s’en prendre aux forces de l’ordre sur la manière dont la mort de sa mère lui a été communiqué : “Fils de pu*e de condés, je vous ba*serais jusqu’à mon départ. « Allo, vous êtes le fils ? Oui bah, il faut venir maintenant votre mère est morte ». Et il raccroche cet enfant de pu*ain, j’vous hais tous”. Il poursuit en expliquant sa mère a toujours eu une conduite exemplaire, “Jamais ma mère a enfreint une règle. Même un feu rouge, même les 50km/h. Jamais fumer de clope. Toujours payer ses dus même quand c’était dur. Bref irréprochable. Et on nous l’a arraché ?!”.

Zola conclut ensuite en s’attaquant aux coupables de l’accident et exprime son mal-être, “Maintenant fils de pu*e quand tu me vois faire tout ce que bon me semble. Ferme ta gueule, la vie n’a aucune logique. Je la bai*e tous les jours depuis, et injustement, je partirais sûrement plus âgée que maman. Quand je pense aux coupables, ils doivent bien se la racler aujourd’hui hein ! Leurs familles qui essayent de les faire penser à autre chose, de les faire sourire”.