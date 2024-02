Rohff tacle Booba, “c’est un schizophrène pistonné”, B2O réplique

L’animosité entre Booba et Rohff est toujours bien présente. Ce dernier vient de réagir au récent partage par son rival d’une vidéo de Marine Le Pen en soutien au professeur Didier Raoult. Booba validait ainsi la déclaration de la présidente du RN, ce qui a agacé Rohff, qui s’est exprimé dans un long message pour livrer son avis.

Booba pantin du système d’après Rohff !

Il y a quelques jours, Booba s’en est pris à Olivier Véran suite à la gestion de la pandémie par le gouvernement français pendant la crise sanitaire. Il a pris la défense du professeur Raoult en relayant un discours de Marine Le Pen. Cette validation de la politicienne d’extrême droite par B2O a déplu à Rohff, qui s’est retrouvé associé à cette affaire par certains internautes. Son pseudo s’est même retrouvé en Top Tweets.

“Merci d’arrêter de mettre mon nom dans vos sauces d’extrême-droite“, s’agace tout d’abord Rohff au début de son tweet. Il poursuit : “Ici, on ne fait pas de selfies avec l’ennemi, du genre de Messiha.”. Il ne cite pas explicitement le nom de Booba, mais fait directement référence à son selfie avec Jean Messiha en septembre 2021, dans les coulisses de l’émission Touche Pas À Mon Poste.

Le rappeur du 94 pousse un gros coup de gueule contre son rival !

“Ici, on ne les glorifie pas en les citant. Et on ne fait pas leur pub en pleines présidentielles, à un moment clé, du genre de Zemmour. Ici, on ne partage pas du Marine Le Pen en la mettant en valeur, peu importe ce qu’elle raconte. Surtout quand c’est pour nous dire quelque chose que tout le monde sait et que tout le monde a déjà dit. Ici, on n’écoute pas leurs propos. Et on les relaie encore moins.”, ajoute ensuite Housni.

Pour Rohff, même si des personnes comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour racontent un très faible pourcentage de vérités dans leurs discours, il ne faut pas relayer leurs propos. Car derrière, ces personnes en profitent pour faire passer un message haineux. “Ici, on leur accorde zéro crédit, même s’ils nous disent que le ciel est bleu ou que 1+1 font 2 […] Non… ici, on les combat.”.

Housni cible ensuite le comportement de Booba en l’accusant d’être schizophrène, une balance et d’acheter des écoutes sur les plateformes de streaming. “Des années qu’on vous dit que ce type est un pantin du système, une balance, un schizophrène pistonné et fabriqué de toutes pièces qui vous dit oui le matin et non le soir […] Ici, ce sont des messages engagés et réfléchis, des pavés de 500 lignes, des doubles albums et des sons de 13 minutes sans achats de streams et de vues.”.

B2O à l’attaque d’Housni !

Bien évidemment, cette prise de parole n’a pas échappé à Booba. “L’éternel bon à rien. Professeur Couilles de bois, le grand psychologue“, a répliqué le DUC sur Twitter en relayant un article sur le message de Rohff avec la légende “Il a vidé son sac sur B2O”.

