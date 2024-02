Jok’Air choque avec son clip « FTB » jugé grotesque et vulgaire

Après l’annonce d’un concert événement à Bercy pour le 18 février 2025, Jok’Air a surpris tout le monde avec le visuel du single FTB, dont le clip a choqué une partie du public car le rappeur français y met en scène une femme en train de se déshabiller en public dans la rue.

Après s’être fait connaître avec le groupe MZ, formé en compagnie de ses compères Hache-P, Dehmo et Loka, Jok’Air poursuit sa carrière en solo depuis 2017 avec de multiples projets tels que les albums VIe République, Jok’Travolta ou encore Jok’Chirac et Melvin de Paris, paru l’année dernière. Pour 2024, il prépare la sortie d’un nouvel opus baptisé Melvin de Paris tout en dévoilant deux nouveaux singles, les morceaux Lune de fiel et FTB. Le chanteur vient de mettre en ligne le clip de cette chanson dans une vidéo inspirée de “Make the girl dance – Baby baby baby”, un visuel réalisé par La Dictature & Jon Doz qui a interpellé les internautes.

Le coup de buzz de Jok’Air suscite des réactions négatives !

C’est à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin, le 14 février, que Jok’Air a publié son dernier clip. Au début de la vidéo, une femme apparaît dans les rues de Paris. Elle marche en retirant ses vêtements au fur et à mesure de la séquence et la scène se termine avec la figurante totalement nue se baladant dans la ville, sous le regard étonné des passants.

Le rappeur assume le fait de choquer le public et utilise les messages pour alimenter son visuel, avec de nombreux commentaires, le plus souvent négatifs, tout en prenant soin de cacher les parties intimes de la jeune femme avec des bandeaux noirs dans la vidéo. “C’EST QUOI CE CLIP DE FOU QUE VIENT DE SORTIR JOK’AIR ? C’EST UN GRAND MALADE”, “Je n’ai pas bien compris si ce strip-tease rue Montorgueil est un clip militant d’écolo-naturistes ou de #JokAir pour provoquer les habitants et leurs enfants qui n’ont rien demandé ? La moto est un indice. Grotesque et vulgaire.” ou encore “Le nouveau clip du rappeur Jok’air fait réagir. On y voit une femme se dévêtir et marcher nue dans les rues de Paris. Si certains jugent le clip « honteux et illégal », d’autres le qualifient de féministe.”, peut-on lire sur Twitter dans les réactions au clip de Jok’Air.

C’EST QUOI SE CLIP DE FOU QUE VIENS DE SORTIR JOK’AIR C’EST UN GRAND MALADE 😂 pic.twitter.com/iwpTRDOIrZ — F2 ⛷️ (@f2bezbar) February 15, 2024

Je n’ai pas bien compris si ce strip-tease rue Montorgueil est un clip militant d’écolo-naturistes ou de #JokAir pour provoquer les habitants et leurs enfants qui n’ont rien demandé ?

La moto est un indice. Grotesque et vulgaire. pic.twitter.com/bjw9tMz4y9 — Aurélien Véron (@aurelien_veron) February 20, 2024