Kaaris : la danseuse du Bercy réagit à son twerk très osé qui choque

Face aux critiques, la danseuse qui twerkait au concert de Kaaris avec un pl*g sort du silence après avoir choqué les internautes suite à la diffusion des images de sa prestation très osée lors de cette soirée.

La danseuse de Kaaris répond aux critiques après sa prestation osée

Après avoir retourné l’Accor Arena le week-end dernier, Kaaris va rééditer sa performance dès la semaine prochaine avec une deuxième date programmée pour le 28 février afin de célébrer les dix ans de son album Or Noir, devenu un classique du rap français. Lors de cette soirée, Riska a interprété ses plus grands tubes avec des extraits de l’opus Or Noir et une entrée sensationnelle sur le titre Zoo, ainsi que des invités tels que son compère Kalash Criminel.

Une séquence pendant ce concert a choqué le public : la présence de plusieurs danseuses dans des tenues explicites aux côtés du rappeur du 93.

Certaines des jeunes femmes sont même apparues avec un plug lumineux, de quoi susciter la polémique face à ce comportement très osé. Plusieurs jours après les critiques, l’une des danseuses a pris la parole pour assumer pleinement sa façon de danser et sa tenue et répondre aux détracteurs.

“Vous êtes tous là à me dire […] Et encore, heureusement que je n’ai pas activé le vibrateur, j’ai juste activé la lumière. Ah si j’avais activé le vibrateur, je ne sais pas ce que ça aurait donné hein.”, a-t-elle déclaré, morte de rire dans une vidéo relayée sur les réseaux.

“Vos impressions, je n’en ai complètement rien à foutre, là ça va taffer. La vraie vie de citoyenne française reprend, tu as capté […] je vais au taff, jusqu’à maintenant mes collègues de travail vont me voir en bizarre […] ça va bien se passer.”, ajoute la jeune femme à la fin de la séquence pour répliquer aux messages des haineux.

Reste à voir si elle va reproduire sa danse à l’occasion du prochain concert de Kaaris à Bercy dans moins de dix jours, en allant encore plus loin comme elle l’a expliqué précédemment.