Le succès de Damso profite à Booba qui admet : “il est très fort”

Booba bénéficie toujours du succès de Damso et lui fait savoir !

Damso vient de franchir un nouveau seuil historique avec Ipséité ! Le succès du deuxième album du rappeur belge sorti en 2017 sous le label 92i Records de Booba fait le bonheur de ce dernier, qui n’a pas hésité à faire passer un message ironique à son ancien compère.

Ipséité, est le second album après Batterie Faible de Damso produit avec le 92i. Cet opus comporte notamment les titres “Macarena”, “Signaler” ou encore “J Respect R”. Le projet a connu dès sa sortie un très bon accueil auprès des auditeurs avec plus de 300 000 ventes en seulement 5 mois d’exploitation, avant de décrocher la certification de disque de diamant au mois de septembre 2018. Cet opus de 14 titres cumule désormais plus de 800 000 ventes en France et a atteint cette semaine le cap légendaire du milliard de streams uniquement sur Spotify. Dans le rap francophone, cet exploit est rare ; Nekfeu l’a réalisé avec “Les Étoiles Vagabondes”, Ninho avec “Destin” ou encore PNL avec les deux albums “Dans la légende” et “Deux frères”. L’information n’a pas échappé à Booba, qui a livré ses impressions sur cette réussite de l’album de Dems.

B2O rappelle que les deux rappeurs rivaux ont toujours des intérêts communs !

Ouvertement en conflit avec Booba depuis son départ du 92i, que celui-ci n’a pas digéré, Damso a obtenu les félicitations ironiques de Kopp en devenant milliardaire en streams avec Ipséité. Booba a relayé le tweet d’un internaute avec le message : “Un grand bravo à Booba et à toute l’équipe du 92i pour avoir produit l’album IPSÉITÉ de Damso, malgré le manque de reconnaissance de l’artiste envers le label.”. “Bravo à lui, il est très fort” a ajouté B2O en légende de la publication, car cette performance du rappeur belge permet toujours de profiter à son label du 92i, ayant produit l’album Ipséité.

Booba a d’ailleurs récemment annoncé la signature d’un nouveau contrat avec Sony Music pour son catalogue musical ainsi que celui des anciens artistes du 92i comme Shay et Damso pour leurs projets respectifs sortis sous le label 92i Records.

🚨 “IPSÉITÉ” de DAMSO vient de dépasser le MILLIARD d’écoutes sur Spotify ! Le 5ème album francophone à réaliser cet exploit 🤯 pic.twitter.com/flYUjZgBUe — WRLD (@wrld_mag) February 21, 2024