Ninho a exterminé les autres rappeurs sur Grand Paris

Sur le titre “Grand Paris” de Médine, Ninho était déjà dans le futur ! Dans une ancienne interview pour le média Interlude, dont l’extrait a refait surface ces derniers jours suite à l’annonce des deux concerts au Stade de France de N.I, le rappeur havrais, décrit comme son compère, a impressionné ses acolytes lors de l’enregistrement du single extrait de “Prose Élite” avec Lartiste, Lino, Sofiane, Seth Gueko, Youssoupha et Alivor.

Ninho nous a exterminés, avoue Médine !

L’extrait vidéo qui a resurgi date d’il y a près de 4 ans. Médine revient sur la conception de la série des titres “Grand Paris” et fait l’éloge de la prestation de Ninho sur son couplet. Sa performance avait marqué les esprits des auditeurs à la parution du single en 2017. Le rappeur de Din Records explique que Ninho avait fait monter le niveau du freestyle, sur lequel tous les rappeurs présents enchaînent les punchlines. Médine pose en ouverture du morceau, suivi de Lartiste, Lino, Sofiane, Alivor, Seth Gueko et enfin Ninho puis Youssoupha ont conclu le single que les artistes ont aussi clippé avec plus de 36 millions de visionnages sur Youtube.

Moins connu du grand public à l’époque de la sortie de la chanson en 2017, Ninho avait déjà réussi à se démarquer avec son couplet phénoménal. “À la première écoute, Ninho, on ne comprend pas ses placements. Parce qu’on est de la vieille école, je suis de l’école boom-bap, là, on est dans la trap, mais Ninho il avait des placements du futur”, décrit pour commencer Médine, pour expliquer par la suite, “À l’instant « T », quand on l’enregistre, c’est : « Il n’est pas un peu hors temps là ? Ça sonne bien, mais on va voir ». On réécoute le lendemain : « Ah le bâtard ». Tu réécoutes une semaine après : « Ah le bâtard ! ».”. L’artiste originaire du Havre confesse en conclusion : “Tu réécoutes 2 ans, 3 ans après : il nous a exterminés.”.

La suite, tout le monde la connaît, Ninho a désormais atteint le sommet du rap français à seulement 27 ans, en étant notamment le recordman des certifications de singles en France.