Didi B révèle sa vérité sur la fin du 92i, Booba le traite de menteur

En direct sur Mouv’ Radio, Didi B s’est exprimé ouvertement sur les raisons de la fin de sa collaboration avec de 92i Africa ainsi que son conflit avec Booba qui a annoncé il y a quelques jours le poursuivre en justice.

Booba s’attaque encore à Didi B !

« J’ai consenti à de nombreux sacrifices lors de la signature. Certains featurings m’étaient interdits. Au début, j’ai essayé de respecter les règles du label, mais malgré cela, aucune nouvelle opportunité ne m’était proposée. », commence à déclarer Didi B dans sa déclaration à la radio sur son différend avec 92i Africa et évoquant des problèmes de choix artistiques avec son label, cette divergence de position a causé la fin de leur collaboration ainsi que le début d’un clash avec Booba. « Sortant d’un groupe avec une certaine notoriété (Kiff No Beat), je ne me considérais pas comme un novice à qui l’on devait dicter ses collaborations. En raison des principes du label, j’ai commencé à perdre le contact avec mes propres amis, notamment Dadju et Franglish. J’avais même enregistré un featuring avec Leto qui n’a jamais vu le jour parce que le label s’y est opposé. », explique le rappeur Ivoirien.

« De même pour le morceau avec Meryl. Je me suis alors demandé avec qui je pouvais travailler si on me refusait ces collaborations. La réponse a simplement été : ‘Travaille comme ça’ », conclut ensuite Didi B. Les propos du rappeur Ivoirien n’ont pas échappé à Booba. Le rappeur français exilé à Miami a directement répondu en relayant les images de cette interview pour l’enfoncer encore une fois sur le niveau des featurings avec Leto et Meryl que le label n’a pas souhaité sortir. « Tu mens beaucoup. Ton feat avec Leto était mauvais et ton feat avec Meryl ( qui est nulle à chier) encore plus mauvais. D’ailleurs sors-les, on va voir ce que ça donne. Le label n’interdit rien, il donne son avis, ça s’appelle de la direction artistique. », justifie Booba sur les décisions de son label.

L’embrouille entre les deux rappeurs n’est donc pas prêtes de trouver une issue, reste à voir désormais si Didi B a bien reçu le message passé par Booba et va décider de sortir les deux featurings cités précédemment.