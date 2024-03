Le groupe culte, Intouchable retour avec un album 20 après !

Un ultime retour pour Intouchable : un dernier album pour conclure leur carrière

Près de vingt ans après leur dernier album, le groupe de rap Intouchable prépare un nouveau projet, pour le plus grand plaisir des puristes du rap français ! C’est Dry, l’un des deux membres du groupe, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Un duo marquant de la fin des années 90

Membres du collectif Mafia K’1 Fry, Dry et Demon One ont marqué la fin des années 90 avec la formation d’Intouchable et la production de deux albums : “Les Points sur les I” en 2000 et “La Vie de rêve” en 2005. Originaires du Val-de-Marne, les deux rappeurs se sont ensuite concentrés sur des carrières solo, tout en multipliant les collaborations avec des artistes tels que Kery James, Rohff, Oxmo Puccino ou encore 113 sur le single “Hold-up”.

Intouchable : Un dernier opus pour conclure en beauté

Après quasiment 20 années d’absence, Intouchable s’apprête à faire un retour avec un album pour conclure sa carrière. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Dry sur les réseaux sociaux : “Mon prochain et dernier album sera avec Demon One… Intouchable ma clique !!! Le projet est en cours de finalisation… rester branché”. Cette nouvelle devrait ravir les fans du groupe et susciter l’attente concernant la sortie du premier extrait de cet opus.