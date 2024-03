Booba a déjà préparé un titre en hommage à Baki

Dans une déclaration remarquée en début de semaine, Booba a affiché son soutien à Baki et pris position contre Cédric Doumbé. Sans doute en raison de la récente rencontre de ce dernier avec son rival Kaaris à la Fashion Week, le rappeur vient d’en remettre une couche pour soutenir Baysangur Chamsoudinov en annonçant avoir déjà préparé un morceau pour lui rendre hommage.

Alors que les paris donnent Cédric Doumbé favori face à Baki ce soir lors du PFL Paris 2, les deux combattants ont un bilan quasiment identique en MMA : 5 victoires en 5 combats pour le premier nommé et 7 victoires en autant de combats pour le second. La pression monte à quelques heures de cet événement historique pour le MMA français. De nombreuses personnalités ont livré un pronostic sur le vainqueur de ce duel, comme Booba. Le fondateur du 92i croit en la victoire de Baysangur Chamsoudinov et est déjà prêt à fêter l’événement avec un single inédit dédié au combattant français.

Booba prêt à célébrer la victoire de Baki avec un single inédit !

Booba a en effet pris la parole sur le réseau social Twitter pour s’exprimer sur ce combat. Il a tranché en faveur de Baki et a même adressé un message de soutien à celui-ci : “Baki, on ne se connaît pas, mais maintenant, tu es obligé de gagner ! Force à toi”.

Interpellé par les internautes sur ce soutien à Baysangur Chamsoudinov et ses critiques envers Cédric Doumbé dans d’autres tweets, dans lesquels il affirme que “The Best” n’a jamais rien prouvé dans le monde du MMA, B2O a aussi confié avoir enregistré une chanson dédicacée à Baki.

“Si Baki gagne, tu sors un son qui s’appelle Baki ?“, a questionné un fan. “Le son est déjà prêt“, a-t-il assuré. En cas de victoire ce soir de Baki, nous devrions donc avoir droit à un inédit du DUC quelques semaines après la sortie de son onzième album “Ad vitam æternam”, paru le 9 février dernier.

le son est déjà prêt — Booba (@booba) March 5, 2024

Grand connaisseur y a quel grand combattant dans sa catégorie au pfl? J’attend prend ton temps — Booba (@booba) March 5, 2024