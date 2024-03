Booba atomise Cédric Doumbé et jubile de la victoire de Baki

Booba réagit à la défaite de Cédric Doumbé contre Baki !

C’est le choc auprès des fans de MMA français : le combat entre Cédric Doumbé et Baki s’est terminé par une victoire de ce dernier, mais suite à une décision de l’arbitre faisant débat. L’ex-champion de kickboxing s’est retrouvé gêné par une écharde dans le pied et a essayé de demander à l’enlever, ce qui a causé sa défaite.

Le public de l’Accor Arena a été déçu de la fin de soirée du PFL Paris ce jeudi soir. Le combat principal de l’événement entre Cédric Doumbé et Baki a tenu ses promesses sur les deux premiers rounds. Le second nommé a eu l’avantage en réussissant à plusieurs reprises à amener son adversaire au sol avant que “The Best” ne gère mieux le deuxième acte en prenant légèrement le dessus sur son rival. La foule s’attendait donc à un troisième round plus animé en espérant que l’un des deux combattants cherche le KO pour remporter le combat avant la fin du chrono, mais l’arbitre a finalement écourté la fin du duel en déclarant Baki vainqueur par “blessure” de Doumbé. Booba, qui avait soutenu le jeune combattant de 22 ans avant cet événement, a donc fait part de sa joie suite à ce triomphe et taclé le franco-camerounais.

B2O en profite pour se moquer de Kaaris !

Après avoir répondu à un internaute qu’il allait sortir un morceau inédit dédicacé à Baki, Booba s’est moqué de Cédric Doumbé suite à sa défaite. Il a confié que ce dernier avait une écharde dans le pied et a souhaité l’enlever. Son adversaire était d’accord, mais l’arbitre a refusé et a arrêté le combat par TKO, car une pause est impossible en MMA. “C’est le mal au pieeeyyyyyyyyyyy #BAKISAL“ et “Cédric Doumpié“ a d’abord rigolé B2O sur le réseau social X pour se satisfaire de l’échec de Doumbé avant d’aller plus loin en faisant le lien entre ce raté et sa récente rencontre à la Fashion Week avec Kaaris.

“Si tu cherches l’échec…“ commente Booba dans un autre tweet avec une photo de Kaaris aux côtés de Doumbé. Cette phrase fait référence à sa punchline dans le titre “Attila” paru en 2015 dans lequel il chante “Si tu cherches l’échec, tu demandes à Kaaris“. B2O a ensuite publié une vidéo de son titre “Dolce Camara” avec l’extrait “C’est ça qu’ils veulent, mip-mip. C’est ça qu’ils veulent. On va leur donner, c’est ça qu’ils veulent. Je n’ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit, c’est du filtré, la coke, c’est du beurre. J’arrive plus à me projeter, je vois que le M-U-R…”. “J’espère que la présentatrice qui a crié “Baki t’es mort” va être bannie à vie de tous les évènements !“ ajoute ensuite le DUC avec une vidéo de la présentatrice de la soirée du PFL à l’Accor Arena en train d’encourager le public à crier l’expression de Doumbé pour provoquer ses rivaux en citant leur nom suivi de “t’es mort”.

Kopp a ensuite conclu avec une séquence du combat de Baki en train de mettre Doumbé au sol à plusieurs reprises dans le premier round et la légende “Terrain”. Baysangur Chamsoudinov a apprécié le geste et a partagé le tweet de Booba avant d’exprimer sa fierté d’avoir remporté le combat : “Ne salissez pas ma victoire, oui, c’est dommage pour son épine dans le doigt de pied, mais j’ai gagné ce combat”. Il a ensuite adressé un tacle à The Best : “Je n’y peux rien s’il y avait des épines dans l’arène, il fallait checker les angles morts”.