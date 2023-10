La Fouine réagit à l’entrée de Cédric Doumbé sur l’un de ses classiques

Cédric Doumbé fan de La Fouine qui valide !

Les rappeurs français continuent d’inspirer les combattants, cette fois-ci c’est La Fouine qui a été choisi par Cédric Doumbé. Après Ciryl Gane avec des entrées dans l’arène pour ses combats sur des titres de Gazo et Kaaris, Manon Fiorot sur des morceaux de Rohff, l’ex-candidat de The Circle Game sur Netflix a aussi opté pour une chanson de rap français lors de son entrée au PFL Paris.

Ce samedi soir, c’était l’événement du MMA français à Paris avec les débuts de Cédric Doumbé en PFL contre Jordan Zébo, The Best a tenu ses promesses avec comme il l’avait annoncé un KO dès le premier round de leur face-à-face sauf que cela a été encore plus expéditif que prévu avec seulement neuf secondes de combat. Zébo n’a pas fait le poids face au franco-camerounais qui n’a pas eu le temps de trembler avec un enchainement crochet du gauche-crochet du droit dès le début du combat pour terminer son rival qui a tenté un high-kick. Avant d’avoir mis au tapis son adversaire, le champion de kick-boxing a fait une entrée remarquée dans le Zénith de Paris sur un single de La Fouine.

Laouni soutient The Best !

Cédric Doumbé a fait sensation dès son arrivée dans la salle du Zénith pour le main event du PFL Paris, sous les yeux de nombreuses stars du football ou de la musique comme Mbappé, Dembélé, Gims, Gradur ou encore Naza, l’athlète est apparu en tenant un matelas avec l’inscription « Bonne nuit Jordan« pour poursuivre ses moqueries contre Zébo qu’il n’a cessé de provoquer avant cet événement, « Jordan t’es mort« crie le public pour le soutenir dans une folle ambiance. Ce message fait référence au cadeau envoyé par Doumbé à son rival avant leur combat, un lit pour qu’il puisse dormir après avoir été mis KO le tout accompagné de la musique du titre « Bafana Bafana remix » de La Fouine paru en 2011 sur l’album « La Fouine vs Laouni« , un morceau produit par Street Fabulous avec Soprano, Admiral T, Seth Gueko, Canardo et Nessbeal en featuring.

La Fouine a apprécié cette dédicace en relayant la vidéo de l’entrée de Cédric Doumbé dans une story en ajoutant la légende « Bafana » et un émoji « flamme » avant de féliciter ce dernier dans une autre publication Instagram pour sa victoire par KO.