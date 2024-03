Dadju prend la défense d’Aya Nakamura face à une banderole choquante

Le débat se poursuit depuis quelques jours sur la participation ou non d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Face aux critiques, Dadju s’est indigné d’une banderole choquante à l’encontre de la chanteuse de 28 ans et a pris sa défense.

Depuis l’annonce de la rumeur d’une rencontre entre Aya Nakamura et Emmanuel Macron au Palais de l’Élysée, lors de laquelle le président a évoqué la possibilité qu’elle participe à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et chante des morceaux d’Édith Piaf, l’information a fait scandale.

Plusieurs voix se sont élevées contre cette décision, s’en prenant à l’interprète du tube “Djadja”. Des commentaires racistes ont même fait surface, comme l’a dénoncé Dadju dans un coup de gueule.

Dadju soutient Aya Nakamura contre une banderole honteuse !

Un récent sondage publié cette semaine révèle que 63 % des Français ne veulent pas qu’Aya Nakamura chante des titres d’Édith Piaf aux JO. Pire encore, 73 % jugent qu’elle ne représente pas la France, alors qu’elle est pourtant la chanteuse française la plus populaire sur les plateformes de streaming ces dernières années, avec des millions d’auditeurs par mois.

Face à la vague de commentaires haineux contre Aya, certaines personnes sont allées jusqu’à afficher une banderole honteuse. En effet, plusieurs individus ont décidé de brandir fièrement une banderole avec le message : “Y’a pas moyen, Aya ici c’est Paris, par le marché de Bamako“. Un message déplorable et raciste à l’encontre de l’interprète française originaire du Mali et née à Bamako, qui a grandi en France à Aulnay-sous-Bois.

Dadju a partagé cette banderole sur Twitter pour dénoncer ce comportement pitoyable contre Aya, avec le message : “C’est pour ça qu’on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1… C’était même pas un combat mais mtn faut qu’elle chante, nous on va soutenir. C’est pas Bamako, c’est pas Bamako. Bande de chiens”.

Aya Nakamura a aussi obtenu le soutien de la chanteuse Nej’. “Honteux, c’est donc comme ça qu’on traite l’artiste française la plus écoutée dans le monde ?! Personne ne mérite ce genre d’action et encore moins une artiste française jugée pour ses origines ou sa couleur de peau. Mes poupiya, soyez dignes et combattez cette méchanceté avec fermeté“, a-t-elle réagi.

