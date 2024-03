Aya Nakamura accusée d’être trop vulgaire, elle est confondue avec Megan Thee Stallion

Ça va trop loin ! Un commentaire raciste confondant Megan Thee Stallion avec Aya Nakamura est devenu viral sur les réseaux sociaux, ciblant une fois de plus la chanteuse française avec des critiques acerbes.

Même si elle a l’habitude de se défendre face à ses détracteurs, comme le montre sa réaction face aux commentaires de Cyril Hanouna et ses invités dans son émission lors d’un débat pour savoir si elle est apte à interpréter des classiques d’Édith Piaf aux JO de Paris, Aya Nakamura subit ces derniers jours une vague de remarques racistes à son encontre qui prend de plus en plus d’ampleur. Un tweet honteux d’un internaute sur Twitter l’accuse d’être vulgaire : “J’en remets une couche… Macron a préféré la vulgarité à la grâce à la française…“, commente cette personne dans une publication à 2 millions de vues, illustrée par erreur par une photo de Megan Thee Stallion faisant un geste obscène.

Aya Nakamura encore victime de racisme !

Cet internaute a confondu Megan Thee Stallion avec Aya Nakamura, l’accusant d’avoir eu un comportement obscène. Le tweet visait à militer contre la chanteuse et à l’empêcher d’assurer le concert d’ouverture des Jeux olympiques de Paris cet été. Sur Twitter, plusieurs internautes ont ensuite associé les noms des deux rappeuses dans ce débat, les propulsant en Top Tweet. Fort heureusement, de nombreuses voix se sont élevées contre cette erreur car l’auteur de la publication et ceux qui l’ont relayée n’ont pas été capables de faire la différence entre les deux femmes noires, tout en diffusant un discours haineux.

Ce tweet honteux fait suite à une action déplorable de l’extrême-droite contre Aya Nakamura : une banderole lui demandant de retourner chanter au marché de Bamako à la place des JO de Paris. Cette banderole contre l’interprète du tube “Pookie” a déclenché une vague d’indignation et de soutien dans le rap français, qui s’est uni pour prendre la défense de celle qui est la chanteuse française la plus écoutée à l’international face à ces haineux.

J’en remets une couche… Macron a préféré la vulgarité à la grâce à la française… pic.twitter.com/UGlcBdSE1L — bonaventura❤ 🇫🇷🆘️🙏 (@bonaventureo5) March 10, 2024

Megan (@theestallion) has become a trending topic on X/Twitter in France. — In France, efforts are being made to prevent black French singer Aya Nakamura from performing at the Paris Olympics. However, Megan’s photo was used in a racist French petition & several hate speeches… pic.twitter.com/9q1hYNe6cu — Thee Pop Core (@TheePopCore) March 11, 2024