Ce classique de La Fouine et Booba fête ses 17 ans

Amis d’un jour, ennemis de toujours… La Fouine et Booba avant les clashs, c’est une collaboration qui a marqué l’histoire du rap français en 2007 avec le clip du morceau “Reste en chien”.

La Fouine et Booba réunis pour un banger légendaire ! C’était il y a un peu plus de 17 ans, au début de l’année 2007. Après le succès de son premier album, La Fouine prépare son second opus, “Aller-retour”, un projet de 17 titres sur lequel il convie Amel Bent, Kennedy et Booba pour une connexion qui va marquer les auditeurs de rap français de l’époque.

La Fouine et Booba, une union légendaire !

En effet, le duo réussit à rendre populaire l’expression “Reste en chien” avec le titre en commun, comme l’avait fait Booba à plusieurs reprises dans sa carrière avec les singles “Garde la pêche” et “OKLM”. Kopp ajoute ensuite son couplet sur cette chanson à la tracklist du troisième volet de sa mixtape Autopsie.

Après avoir sorti ce single produit par Animalsons, La Fouine et Booba se retrouvent pour tourner le clip et dans les studios de la radio Skyrock pour l’émission Planète Rap afin d’interpréter le single en live. Ils se réunissent une nouvelle fois devant leur public pour interpréter “Reste en chien” en concert sur la scène du Zénith de Paris. Lors de cette soirée, la communion est totale entre les fans et les deux rappeurs français avant que, quelques années plus tard, fin 2012, leur conflit ne débute avec la sortie du morceau “Paname Boss” de La Fouine.