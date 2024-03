Kylian Mbappé saisit la justice, la réponse sèche de Mohamed Henni “sous le choc”

Mohamed Henni vient d’annoncer avoir été mis en demeure par Kylian Mbappé pour une histoire improbable de kebab suite au lancement de la campagne publicitaire pour son enseigne de restauration nommée Klüb Kebab.

Début février dernier, Mohamed Henni a fièrement présenté son dernier projet. En collaboration avec No Brainer, le célèbre Youtubeur fan de l’OM s’est lancé dans le business de la restauration en livraison avec Klüb Kebab. Un service disponible en commande grâce aux applications Deliveroo et UberEats dans les villes de Marseille et de Paris. Pour assurer la promotion de cette société, Momo a fait une campagne publicitaire sur ses réseaux avec plusieurs slogans comme “By Momo Henni, Un kebab à l’image de Momo : simple et pas très beau”. Dans une affiche décrivant le Klub Kebab, les différents ingrédients présents dans le sandwich sont mis en avant, comme le pain boulanger avec la légende “pain boulanger aussi rond que la tête de Kylian Mbappé”.

“Mbappé m’attaque en justice, je suis anéanti”, réagit Mohamed Henni choqué !

Depuis quelques semaines, la presse a annoncé que Kylian Mbappé a fait déposer sept marques auprès de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle dans le but de limiter l’exploitation commerciale de son nom. Il a déposé son nom et son prénom, écrits de plusieurs manières. L’attaquant parisien peut donc désormais interdire l’utilisation de ses noms à des fins commerciales, comme vient de le faire Mohamed Henni.

Le meilleur buteur de Ligue 1 a envoyé ses avocats déposer une plainte contre Mohamed Henni pour utilisation illicite du nom de Kylian Mbappé. “C’est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l’image de Monsieur Kylian Mbappé Lottin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s’élève a minima à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue si l’utilisation des attributs de Monsieur Kylian Mbappé Lottin avait été autorisée”, décrit le communiqué du joueur au Youtubeur.

Le Youtubeur a réagi à cette nouvelle en exprimant son dégoût. “La terrible nouvelle… Je vous parle sérieusement. Il y a zéro mensonge. Je ne vous cache pas que c’est une mauvaise nouvelle. Il y a un joueur de foot, une star internationale, qui a porté plainte contre moi. Je suis sérieux avec vous. (…) Je suis sous le choc”. “Il a pris le temps et l’argent pour s’attaquer à moi, pour porter plainte. Il n’a que ça à faire. Je ne fais de mal à personne. Je fais de l’humour, je suis dans l’autodérision. Je suis là pour taquiner avec des blagues, mais rien de méchant”, se défend Mohamed Henni, surpris par cette plainte. L’affaire va désormais se régler devant la justice. Momo a confié le dossier à son avocat.

Et je vous met ici la déclaration de 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗛𝗲𝗻𝗻𝗶 pic.twitter.com/PVbyONGXoY — Brandon Lazarre (@Frenchgless) March 12, 2024