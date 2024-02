Mohamed Henni se lance dans la restauration avec Klüb Kebab

Après avoir fait craindre le pire à ses fans avec son absence des réseaux en décembre dernier, Mohamed Henni est bel et bien de retour. Il a repris l’habitude de publier régulièrement des vidéos pour débriefer les matchs de l’Olympique de Marseille ainsi que de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ce mercredi, le Youtubeur aux millions d’abonnés a fait une grande annonce : la présentation du Klüb Kebab.

Connu pour ses célèbres cassages de télévisions et ses analyses sans langue de bois sur les prestations de l’OM, son club favori, Mohamed Henni se lance dans une nouvelle aventure. En collaboration avec No Brainer, il investit le business de la restauration en livraison avec Klüb Kebab. Le service est disponible en commande via les applications Deliveroo et UberEats dans les villes de Marseille et de Paris.

Pour la présentation du lancement de Klüb Kebab, Mohamed Henni a mis en scène la livraison en personne de la première commande. Fidèle à ses habitudes, il a cassé une télévision en réaction à la dernière défaite de Marseille en Ligue 1 dimanche face à l’Olympique Lyonnais (0-1).

Au menu de l’enseigne de restauration, pour ses débuts, deux sandwichs à base de kebab poulet mariné aux épices tex-mex avec une sauce secrète. L’un est servi dans un pain rond, l’autre sous la forme d’une tortilla de maïs. Ils sont garnis d’oignons rouges, de tomate et de salade. Il est également possible de compléter le menu avec des frites, une barquette de frites et un donut Oreo pour le dessert. Vous pouvez aussi opter pour différentes sauces : les classiques Ketchup, Blanche, Algérienne, Mayo et Harissa.

« Simple et authentique, avec sa sauce secrète », a commenté Mohamed Henni sur le Klüb Kebab.