Aya Nakamura : Le président du Sénat l’accuse d’ode à la levrette

Le président du Sénat, Gérard Larcher, fustige le choix d’Aya Nakamura pour la cérémonie d’ouverture des JO 2024 et s’enfonce dans la polémique avec des propos déroutants contre la chanteuse française.

Nouvelle sortie médiatique remarquée contre Aya Nakamura dans une séquence assez malaisante. Gérard Larcher a fait une déclaration improbable devenue virale sur le web. Il s’est exprimé contre l’interprète du hit Djadja et sa possible présence aux Jeux Olympiques, un sujet qui crée un scandale sans fin depuis quelques jours et est sans cesse relancé dans la presse.

La liste des personnalités à s’exprimer dans l’affaire Aya Nakamura ne cesse de s’allonger. Cette fois-ci, c’est le président du Sénat qui a pris la parole sur ce dossier lors de son passage sur le plateau télévisé du programme Télématin, dans les “Quatre Vérités”. Il a répondu aux questions du journaliste Thomas Sotto.

Comme de nombreux politiciens d’extrême droite, Gérard Larcher critique sévèrement Aya Nakamura et dénonce les paroles de ses chansons. Pour lui, aucun doute, il n’aurait pas choisi cette artiste pour la cérémonie des JO de Paris 2024 programmée pour le 26 juillet 2024. “Quand je regarde les textes de ses chansons, je trouve qu’on est assez loin de la représentation de notre pays”, constate le membre du parti Les Républicains. Il poursuit son argumentation en s’indignant des paroles du tube Djadja, trop vulgaires selon son opinion.

“Écoutez, vous voulez que je le dise sur votre plateau ?” annonce-t-il avant d’exprimer le fond de sa pensée. Il parle d’“une ode à la levrette” concernant le single à plus de 400 millions d’écoutes sur Spotify. Il fait référence au mot “Catchana”, dont le sens réfère à une position sexuelle, et qu’il écorche sans s’en excuser. L’homme politique n’a toutefois pas précisé quel autre chanteur il aimerait entendre chanter à cet événement.