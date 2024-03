Jul démontre ses qualités de footballeur aux joueuses de l’OM

Jul a régalé les joueuses de l’Olympique de Marseille avec ses jongles ! Avant de devenir le plus grand vendeur d’albums du rap français, le rappeur marseillais a fréquenté le centre de formation de l’OM. Aujourd’hui au sommet de sa carrière, il est devenu l’un des sponsors de son club de cœur et vient d’aller à la rencontre de l’équipe féminine.

Ce n’est un secret pour personne, Jul est un passionné de football et un grand fan de l’OM, le club de la ville où il a grandi. Il a même été ramasseur de balles au Stade Vélodrome. “J’ai été en formation dans ce club. J’ai ramassé les ballons, et j’ai fait la sécurité. J’ai fait mon concert au Vélodrome, et là je suis sur le maillot… C’est magique”, avait-il confié lors de l’annonce du partenariat entre son label D’Or et de Platine et le club phocéen. Le logo D&P apparaîtra sur la manche du maillot de l’OM jusqu’à la fin de la saison, dans toutes les compétitions des équipes professionnelles masculines et féminines.

Avant le match des féminines de l’OM contre Nantes, ce dimanche, le rappeur s’est rendu au camp d’entraînement pour soutenir les joueuses avant cette rencontre importante dans la course à la montée en première division, où évoluent les meilleurs clubs français comme Paris et Lyon. Pour leur donner du courage, il leur a offert un moment de rigolade et de détente en prenant le ballon pour faire quelques gestes techniques et des jongles, réalisant une belle prestation sous les applaudissements. Malheureusement, Jul n’a pas porté chance à l’OM, qui a perdu son match sur le score de 3 buts à 0.