Une professeure rappeuse virée répond avec ses élèves dans un clip

Le nom de Domonique Brown ne vous dit peut-être rien, mais cette professeure d’histoire à Détroit, aux États-Unis, est une véritable passionnée de musique, plus précisément de rap. En plus de son travail d’enseignante, elle s’est lancée dans le rap sous le pseudonyme Drippin Honey.

Cette double casquette de professeure et de rappeuse lui a toutefois valu des déboires, certains parents d’élèves n’appréciant pas son choix de carrière parallèle.

Licenciée pour sa passion du rap, une professeure riposte en musique avec ses élèves

“J’ai été contrainte de quitter mon poste parce que je suis une rappeuse. La désapprobation d’un seul parent a conduit à mon licenciement. Ce parent, qui a souhaité garder l’anonymat, a contacté mon établissement scolaire pendant des mois. J’ai commencé à faire face à ces critiques dès la sortie de mon single ‘Drippin 101′”, confie Domonique Brown, obligée de quitter son poste d’enseignante suite aux remarques d’un parent d’élève qui a préféré ne pas révéler son identité. C’est la sortie de ce single qui a déclenché la polémique.

“Cinq mois plus tard, après avoir enchaîné les réunions pour défendre mon implication dans l’industrie musicale, on m’a demandé de supprimer tout mon contenu en ligne. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je devais me battre pour moi-même, car personne d’autre ne le ferait à ma place”, poursuit l’enseignante, qui a décidé de se venger en tournant le clip de son single en y invitant ses anciens élèves. Son message est clair : “Ce qui me dérange le plus dans cette situation, c’est le manque de considération pour l’impact positif et l’influence que j’ai eu sur la vie de mes étudiants.”.

Elle conclut en soulignant que sa vie personnelle ne devrait en aucun cas affecter sa profession, et encore moins constituer un motif de licenciement. Elle rappelle d’ailleurs son engagement à être une enseignante très professionnelle et à offrir la meilleure éducation possible à ses élèves.