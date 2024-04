Jul et Booba dans le Top 3 des rappeurs français avec le plus de disques d’or

De Jul à Booba en passant par Naps, qui sont les rappeurs français avec le plus de disques d’or ? On a enfin la réponse !

Le média Midi*Minuit a établi un classement des rappeurs français ayant obtenu le plus de disques d’or. Sans surprise, ce classement est largement dominé par Jul, le “J”, véritable roi du disque d’or avec un nombre record de 25 certifications. Chaque projet de l’artiste marseillais a franchi le cap des 50 000 ventes, lui permettant de trôner en tête de ce classement, loin devant Booba.

Disques d’or : Jul, Booba et Naps dominent le classement

Booba, figure incontournable du rap français depuis plus de 25 ans, se positionne à la deuxième place avec 12 disques d’or. Son dernier album, “Ad vitam æternam“, sorti en février dernier, est en passe de franchir le cap des 50 000 ventes et devrait lui permettre d’obtenir un 13ème disque d’or.

Naps, autre rappeur marseillais, complète le podium avec 9 certifications d’or. Il est à noter que Naps et Booba ont sorti beaucoup moins de projets que Jul recordman de disques d’or, qui est connu pour sa productivité, avec souvent deux albums ou plus par an.

Le top 10 des rappeurs français avec le plus de disques d’or :

Jul – 25 disques d’or Booba – 12 disques d’or Naps – 9 disques d’or