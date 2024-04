Booba prépare déjà une saison 2 d’Ourika ? On a la réponse

La saison 1 d’Ourika, coproduite par Booba, est un énorme succès qui devrait pousser le rappeur français exilé à Miami et son coréalisateur à poursuivre l’aventure pour d’autres saisons, comme vient de le révéler, Clément Godart.

Attendue depuis de longs mois, la première série réalisée par Booba, dans laquelle il joue également son premier rôle sur le petit écran, a connu un démarrage au niveau de l’audience retentissant. La série Ourika trône à la première place du Top 10 de Prime Vidéo depuis sa sortie en France ainsi que dans de nombreux pays européens et en Afrique. La question se pose déjà : le fondateur du 92i va-t-il récidiver avec une saison 2 afin de continuer à retracer l’aventure fictive des deux protagonistes, le truand Driss (Adam Bessa) et le policier William (Noham Edje).

Ourika : la série phénomène de/et avec Booba aura-t-elle droit à une suite ?

Clément Godart s’est livré sur la possible suite des événements à l’occasion d’une conférence de presse dans la ville de Lille. Interrogé sur l’avenir de la série Ourika, il a ouvert la porte à une suite de plusieurs saisons : “Ça va dépendre de l’accueil. La série est pensée sur plusieurs saisons. Il y a un début et pas de fin. Si on peut aller sur une saison 2 et 3, on a encore des choses à raconter […] Quand on voit la fin de la série, on se dit que potentiellement, le récit pourrait se poursuivre. Mais on verra bien, le suspense reste entier.”

Avec le succès du lancement de la série, il ne devrait faire aucun doute que Clément Godart et Booba vont souhaiter enchaîner avec d’autres saisons d’Ourika afin de donner une suite à cette histoire.

“Dans l’idée de départ de Clément et Booba, il y a plusieurs volets pour continuer le grand récit de l’ascension parallèle de ce flic et de ce voyou, qui ne s’arrête pas à la fin de la saison.”, a également ajouté la scénariste Marine Francou sur la préparation d’une deuxième saison, même en cas de départ de Booba du projet.