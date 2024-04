Booba motive Morgan Charrière pour combattre à l’UFC

En préparation de son second combat à l’UFC ce samedi, Morgan Charrière poursuit son entraînement à quelques jours de l’événement. Il s’entraîne en écoutant le dernier tube de Booba, “Dolce Camara”, un featuring avec SDM extrait de l’album “Ad vitam æternam”.

Morgan Charrière se prépare pour son second combat à l’UFC au son de Booba

Avant le combat contre Chepe Mariscal, les caméras de RMC Sport ont suivi Morgan Charrière. Elles ont partagé des images du combattant français avant ce duel. Dans une vidéo diffusée ce matin sur Twitter, “The Last Pirate” apparait en pleine séance d’entraînement. Il se prépare pour son retour dans la cage à l’UFC Apex de Las Vegas dans la nuit de samedi 6 avril au dimanche 7 avril. Après avoir mis le feu à l’Accor Arena pendant l’UFC Paris, Morgan Charrière compte enchaîner avec une nouvelle victoire et se motive pour cela avec le morceau “Dolce Camara” de Booba.

Ce titre, produit par Tysko, est le plus populaire du dernier album de Booba et cumule 12 millions de streams sur Spotify. Il a marqué la cinquième collaboration entre le DUC et SDM. B2O a apprécié la dédicace et a partagé l’extrait sur son profil. Cette semaine, Kopp avait déjà relayé une vidéo d’un combat de Morgan Charrière dans la cage en train de mettre à mal son adversaire. Il devrait suivre avec attention le prochain combat du combattant de MMA français pour le soutenir.

Lors de son combat à l’Accor Arena de l’UFC Paris au mois de septembre, Morgan Charrière avait d’ailleurs fait son entrée dans l’arène sur une chanson de Booba. Il avait choisi le single “Mové Lang” avec Gato Da Bato et Bridjahting en featuring. Cela lui avait réussi car il avait battu l’Italien Manolo Zecchini lors de cet événement.

🏴‍☠️ « The Last Pirate » en plein entraînement dans la meilleure salle de sport du monde sur évidemment du… @booba 🔥🇫🇷 @Morgan_Chapa est de retour dans la cage ce samedi à l’UFC Apex de Las Vegas après avoir fait soulever Bercy lors de l’UFC Paris. Le Français est déterminé ! pic.twitter.com/PgDIsyJxUN — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) April 3, 2024