Booba répond sur l’avenir de SDM au 92i : “N’espérez pas une guerre”

Booba vient de répondre aux détracteurs concernant la rumeur d’un conflit avec SDM et sur l’avenir du rappeur du 92i. Il a évoqué la possibilité d’un départ de l’auteur d’Ocho de son label à la fin de son contrat. La mise au point de B2O est très claire : il n’y a aucune embrouille entre eux et l’artiste originaire de Clamart est libre de ses choix pour la suite de sa carrière.

Booba et SDM, bientôt la fin avec le début d’une guerre ?

Dans une vidéo, Maes s’est exprimé sur sa nouvelle collaboration avec PLK. Ce dernier est proche de SDM, que le rappeur du 93 a pourtant ouvertement clashé. Cette connexion a lancé le débat sur les liens entre les trois rappeurs et a fait réagir Booba. Kopp a pris la parole en réaction à certaines critiques et sur son amitié avec SDM. Par le passé, il a souvent produit des rappeurs ou aidé à lancer des carrières avant d’entrer en conflit avec les artistes en question, comme Shay, Damso et Benash, ancien membre du 92i. B2O s’est aussi embrouillé avec des chanteurs qu’il a soutenus avant qu’ils ne soient aussi populaires, comme Kaaris et Maes.

Toutes les mauvaises fins que Booba a connues avec d’autres rappeurs suscitent les pires craintes auprès des fans de SDM sur la fin de leur collaboration. Ils viennent pourtant de dévoiler un nouveau tube avec le single Dolce Camara. Le DUC a tenu à s’exprimer sur le sujet. Il a révélé que SDM doit encore réaliser un album avec le 92i avant le terme de son contrat. Un projet actuellement en préparation que celui-ci devrait dévoiler au courant de cette année. L’interprète de Bolide Allemand aura ensuite le choix de continuer son aventure avec le label ou de le quitter librement, sans aucun conflit entre eux. Ils sont en bons termes à ce sujet.

B2O clarifie la situation !

« Je fais cette vidéo parce que ça me passe par la tête et je viens d’avoir SDM au téléphone. On n’a pas parlé de ça, rien à avoir. On a parlé d’autres choses », décrit Booba dans la séquence après avoir eu une conversation téléphonique avec SDM. « Mais tous ceux qui me souhaitent de perdre SDM chez 92i. De 1, SDM ne nous appartient pas. Il lui reste encore un album chez nous et ensuite, il fait ce qu’il veut. Les artistes ne nous appartiennent pas. On n’a jamais retenu personne » précise-t-il pour rassurer tout le monde.

Booba a conclu ce petit message en apportant une nouvelle fois son soutien à SDM et en affirmant que quoi qu’il arrive, il n’y aura aucune rivalité entre eux : « Quoi qu’il choisisse de faire, force à lui, à son équipe et éventuellement on continuera à travailler ensemble ou pas. Mais n’espérez pas une guerre ».