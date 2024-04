Ciryl Gane : mauvaise nouvelle annoncée pour son retour à l’UFC

La présence de Ciryl Gane au prochain événement de l’UFC à Paris est compromise. Selon les informations de l’entraîneur d’Alexander Volkov, Sergei Pavlovich devait affronter le combattant français, mais la ligue américaine de MMA dirigée par Dana White a changé ses plans et abandonné cette idée pour le moment.

Depuis sa victoire par TKO au deuxième round le 2 septembre dernier à l’UFC Paris 2 contre Serghei Spivac, le retour dans la cage de Ciryl Gane se fait attendre. “Bon Gamin” s’est dernièrement affiché plus affûté que jamais sur ses réseaux sociaux, arborant un physique impressionnant pour préparer son prochain combat dans l’octogone. Cependant, cet événement n’est toujours pas annoncé et le flou demeure sur le sujet, tout comme l’identité de son prochain adversaire.

Ciryl Gane souhaite désormais obtenir une nouvelle opportunité pour remporter la ceinture. Cependant, depuis ses défaites contre Francis Ngannou et Jon Jones, l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes n’est visiblement pas près de lui offrir une telle chance, tout comme pour les autres combattants, comme vient de le révéler le coach d’Alexander Volkov. Ce dernier combattra d’ailleurs contre Sergei Pavlovich en Arabie Saoudite le 22 juin 2024.

Dans une interview au média russe Vestnik MMA, Taras Kiyashko a d’abord déclaré qu’Alexander Volkov aurait dû se battre à l’UFC 302 avec Jailton Almeida et son prochain adversaire Sergei Pavlovich avec Ciryl Gane. Mais l’UFC a tout modifié pour programmer un duel Volkov vs Pavlovich, laissant Gane sans rival potentiel. L’organisation n’a donné aucune explication sur ce changement, ni averti au préalable les combattants de cette décision.

Le retour de Ciryl Gane n’est donc toujours pas programmé par l’UFC et le nom de son prochain adversaire est inconnu. L’UFC pourrait tenter de programmer un combat face à Tom Aspinall pour l’obtention de la ceinture intérimaire. Mais il est également possible que l’organisation n’ait aucun plan pour lui actuellement, ce qui serait une situation regrettable pour le combattant français.

Alexander Volkov’s coach, Taras Kiyashko, says that Sergei Pavlovich was supposed to fight Ciryl Gane at #UFCParis while Volkov had signed to fight Jailton Almeida at #UFC302.

The UFC seemingly switched their plans, and now they are waiting for the papers that will confirm the… pic.twitter.com/JRlxSdnZLS

— Championship Rounds (@ChampRDS) April 3, 2024