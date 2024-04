SCH réagit au scandale du tifo de Redouane Bougheraba au Vélodrome

Discret médiatique depuis le début de l’année, SCH a tenu à apporter son soutien à Redouane Bougheraba face au scandale du tifo des supporters marseillais affiché dans les tribunes du stade Vélodrome ce dimanche soir à l’occasion du classico contre le PSG afin de faire la promotion du spectacle de l’humoriste.

En marge de la défaite de l’Olympique de Marseille, pourtant en supériorité numérique pendant une majeure partie du match face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, ce n’est pas la prestation des joueurs de l’OM qui fait le plus parler cette semaine, mais ce qui s’est passé dans les tribunes avant le début de la rencontre. Les South Winners, l’un des groupes de supporters du club phocéen, a déployé un tifo pour le moins étonnant : le trophée de la Ligue des champions remportée en 1993 avec le visage de Redouane Bougheraba et le message “à jamais le premier”. Cette dédicace n’a pas échappé à SCH.

SCH valide le tifo de Redouane Bougheraba malgré les critiques !

La banderole fait référence au spectacle de l’humoriste programmé le 22 juin 2024 dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, le stade de son club de football favori. Redouane Bougheraba va réaliser l’un de ses rêves avec cette programmation. Sauf que ce tifo s’est attiré les foudres des critiques, dont le président de l’OM en personne, qui a déploré que le groupe de supporters ne l’ait pas mis au courant de cette initiative. Redouane s’est ensuite exprimé sur RMC pour répondre aux commentaires en rappelant qu’il a toujours été un fervent fan de l’OM et le sera toujours : “Je suis Marseillais, je suis né Marseillais, il y a 10 ans, j’étais au stade et dans dix ans, je serai au stade. Pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans dix ans certains ne seront plus là”.

Redouane Bougheraba a également défendu les supporters marseillais qui ont, selon lui, simplement souhaité rendre hommage au supporter de l’OM qu’il est, tout en déplorant que ce tifo fasse polémique alors qu’il ne s’agit pas d’une opération marketing pour la promotion du spectacle de l’humoriste. Même si celui-ci a réussi à s’offrir un beau coup de communication et de publicité avec cette affaire, le porte-parole des South Winners s’est de son côté justifié d’avoir voulu “donner un coup de main à un enfant de Marseille qui a réussi, qui a toujours aimé l’OM… et a été un abonné fidèle des South Winners”.

Face aux critiques, Redouane Bougheraba a aussi reçu le soutien du rappeur marseillais SCH. Il a partagé dans une story une photo du tifo dans la tribune du stade avec un emoji “flamme” pour le valider, ainsi que le lien pour réserver une place au spectacle du comique sur le site de la FNAC.

🚨 Une enquête a été ouverte par la direction de l’OM pour connaître la raison de la validation de ce projet au sein du club ! Pablo Longoria n’était pas au courant de cette initiative et confie avoir été stupéfait et très agacé de ne pas avoir été ni consulté ni tenu au courant… pic.twitter.com/OTrkkxe5qg — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 1, 2024