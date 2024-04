Booba impressionne avec “Ourika”, Top 3 des séries dans le monde

La piraterie n’est vraiment pas terminée avec Booba ! Le succès est retentissant avec “Ourika” pour le fondateur du 92i. L’ancien membre du groupe Lunatic vient d’annoncer que la série cartonne dans le monde entier, même aux États-Unis.

C’est un véritable triomphe pour l’auteur d’Ultra ! Après une riche carrière musicale de plus de 25 ans, ponctuée de nombreuses récompenses et de millions d’albums vendus, Booba s’est lancé dans un nouveau projet d’envergure : la production d’une série en collaboration avec Clément Godart, dans laquelle il fait également ses débuts en tant qu’acteur. “Ourika” est disponible depuis le 28 mars sur Prime Vidéo et continue de jouir d’une grande popularité sur la plateforme plusieurs jours après sa sortie.

Succès mondial pour Booba avec “Ourika”

Loin d’être à la retraite, Booba a connu un début d’année très agité avec la sortie de l’album “Ad Vitam Aeternam” avant de présenter sa première série. En début de semaine, B2O s’est félicité des premiers retours critiques d'”Ourika” avant de saluer sa première place sur Prime Vidéo dans une dizaine de pays.

Pour rappel, Ourika est une série dont l’intrigue se déroule au cœur des émeutes de 2005 en France. Elle suit les trajectoires parallèles d’un trafiquant et d’un policier des stups, contraints de travailler ensemble. Booba interprète un rôle secondaire dans la série, celui de Metis.

En France, Ourika se maintient à la première place des contenus les plus visionnés sur Amazon Prime Vidéo depuis sa sortie. Mieux encore, elle a intégré le Top 3 Mondial sur la plateforme. Booba vient également de préciser qu’Ourika a pris place dans le Top 7 aux États-Unis : “Top 7 USA top 3 Mondial le triomphe d’Ourika le travail d’une équipe en or”, a-t-il commenté sur Twitter, de quoi motiver la production pour préparer une deuxième saison avec une “équipe incroyable” comme vient de le déclarer le rappeur français exilé à Miami.