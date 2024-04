Les meilleurs rappeurs francophones selon ChatGPT

De Damso à Booba en passant par Ninho et Jul, qui est le meilleur rappeur francophone ? La question revient fréquemment auprès des fans de rap français. L’intelligence artificielle ChatGPT a tenté d’y répondre en établissant un classement qui devrait faire débat auprès des auditeurs.

Le développement de l’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur et commence à se faire une place dans notre société. La plus populaire est sans aucun doute ChatGPT. Des millions d’utilisateurs utilisent quotidiennement ce célèbre “chatbot”. Le média Secteur Rap s’en est inspiré pour tenter de mettre en place un classement des meilleurs rappeurs francophones. Tous les grands noms de la scène urbaine sont présents, mais l’ordre risque de faire débat auprès des internautes.

Selon l’IA, Damso arrive en tête de ce classement, suivi par Nekfeu deuxième et Ninho troisième. Le trio devance SCH quatrième et Booba cinquième. Avec plus de 25 ans de carrière dans la musique, le DUC est toujours au sommet. Vald prend la sixième place devant Niska septième, suivi de Jul huitième, Maes neuvième, Orelsan dixième, Koba LaD onzième, Gims douzième, Leto treizième et enfin Hatik quatorzième et Lomepal quinzième. Ce classement de ce Top 15 ne devrait pas vraiment mettre tout le monde d’accord. Qu’en pensez-vous ?

Pour le moment, aucun des rappeurs cités dans le classement n’a réagi. Booba ou Ninho, actifs sur les réseaux sociaux, pourraient le faire, au contraire de Damso et Nekfeu, absents médiatiquement.

