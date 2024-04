Real Madrid vs Manchester City en streaming live direct

Real Madrid – Manchester City, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir au stade Santiago Bernabéu de Madrid, c’est le match au sommet des quarts de finale de la Ligue des Champions entre deux prétendants au titre final.

Les deux formation se sont déjà rencontré la saison dernière en Ligue des Champions lors de la demi-finale. Manchester City avait éliminé le Real Madrid avec notamment une victoire écrasante u match retour 4 buts à 0 avant de remporter la finale face à l’Inter Milan. Les deux clubs sont les deux derniers vainqueurs de cette compétition avec comme objectif de gagner cette saison une nouvelle coupe aux grandes oreilles.

Au niveau des compositions probables des équipes, le Real compte plusieurs absents et va aligner dans les buts, Lunin avec Rudiger, Mendy Carvajal, Kroos, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham ainsi qu’un duo d’attaque formé de Rodrygo et Vinicius.

Pep Gurdialo devrait de son côté aligner, Ederson au but, une défense à 4 avec Akandji, Dias, Gvardiol et Stones, un milieu à 3 avec Rodri, Bernardo Silva et De Bruyne puis une attaque à 3 formé du trio Haaland, Foden et Grealish.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus Foot qui est l’unique diffuseur légal du match Real Madrid vs Manchester City en streaming et en haute définition en France.