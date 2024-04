Benoît Saint Denis a risqué le pire après son KO, “le corps ne répond plus…”

Le MMA est un sport de plus en plus populaire, mais les combattants comme Benoît Saint Denis prennent parfois énormément de risques dans la cage, et face à Dustin Poirier, cela aurait pu mal finir pour le Français.

Les chocs à répétitions contre Benoît Saint Denis étaient très dangereux !

Dans l’une des dernières vidéos, Clément Marcou est revenu sur le KO subi par Benoît Saint Denis face à Dustin Poirier dans le deuxième round de leur combat, en recueillant l’avis d’un neurologue sur les conséquences de la santé de l’athlète après avoir été mis à terre. Lors de l’UFC 299 à Miami au mois de mars dernier, God of War a connu le premier KO de sa carrière dans le MMA ainsi que sa deuxième défaite en 16 combats. Dans cette vidéo, Marcou a parlé des commotions cérébrales dans le MMA en compagnie du Dr Berteloot suite au combat Poirier vs BSD.

Malgré sa défaite, Benoît Saint Denis a signé avec Dustin Poirier une belle performance. Les deux combattants ont été récompensés par l’UFC du combat du mois de mars, mais le style très offensif du Français dans ce duel aurait pu lui coûter cher au niveau de sa santé en raison des coups qu’il a subis notamment à la tête, et du KO qu’il a connu dans l’octogone face à l’Américain alors qu’il était affaibli par un traitement antibiotique afin de lutter contre une infection. Un neurologue a livré son analyse sur BSD.

“Le combat le plus populaire de ces dernières semaines, c’était celui de Benoît Saint Denis contre Dustin Poirier. Il a pris une commotion cérébrale avant même de tomber KO,” s’exprime le Dr. Berteloot, puis poursuit, “Il en a pris 3, je pense, avant de tomber. Pour la sécurité, il vaut mieux tomber directement. Mais le MMA est un sport dans lequel les athlètes acceptent ce risque.”. “Un neurologue m’avait contacté après le premier combat de Benoît à l’UFC, il m’avait expliqué que le coup le plus fort n’était pas le plus dangereux,” précise ensuite Clément Marcou.

“Non, c’était le deuxième round,” ajoute le Dr. Berteloot, avant que Marcou n’explique, “Il m’a dit que le plus dangereux, ce sont les chocs à répétition, parce que le corps ne répond plus vraiment.”. Pour un athlète de MMA, le risque le plus important est donc l’enchaînement des coups reçus et non la puissance d’un seul coup, de quoi mettre en garde Benoît Saint-Denis pour son prochain combat.