Benoît Saint-Denis récompensé par l’UFC pour son KO subi face à Dustin Poirier

Même s’il fait face à une énorme déception avec sa deuxième défaite en carrière dans la cage face à Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis peut se satisfaire d’avoir réalisé une belle performance et vient d’être récompensé par l’UFC pour son combat contre l’Américain malgré le fait qu’il ait été mis KO.

Même dans la défaite, Benoît Saint-Denis est honoré par l’UFC

Le 9 mars dernier, Benoît Saint-Denis a tenté l’un des plus grands défis de sa carrière : battre Dustin Poirier, âgé de 35 ans. Le combattant américain possède un solide palmarès en MMA avec à son actif désormais 30 victoires en 38 combats ainsi qu’un ancien titre intérimaire des poids légers de l’UFC. Avant d’avoir affronté Poirier, BSD comptait une série de 5 victoires consécutives à l’UFC, toutes obtenues avant la fin du combat par KO, TKO ou soumission. Lors de cet événement, il avait donc tenté dès le début du duel de mettre à mal son adversaire en le dominant au premier round. Mais malheureusement, il s’est fait piéger dans le second et a subi son premier KO dans la cage.

Déçu par cette déconvenue, Benoît Saint-Denis va essayer de s’en servir pour revenir encore plus fort. Il peut aussi se réconforter de voir que sa prestation a été saluée par l’UFC. En effet, le combat entre “God of War” et Poirier a été primé combat de la soirée par l’UFC (Fight of the Night) et vient encore d’obtenir un honneur plus important de la part de la célèbre ligue américaine de MMA. L’UFC vient d’élire cette confrontation combat du mois de mars (Fight of the Month). Cet affrontement a d’ailleurs également permis à BSD de grimper au classement des combattants de -70 kilos en passant à la 11ème place de la hiérarchie.

Benoît Saint-Denis avait déploré après sa défaite contre Dustin Poirier de ne pas avoir été en pleine possession de ses moyens dans l’octogone. Il a en effet lutté contre une infection les jours précédant l’événement et a été sous antibiotiques pendant une semaine.